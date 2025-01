Después de que apareció un audio de Francesca Icardi hablando con Mauro Icardi antes de su cumpleaños, LAM puso al aire otros mensajes en donde la niña de 10 años se refiere a situaciones que vivió con Silvia, una empleada del futbolista, a quien la conductora denunció en la Justicia. Mientras que en otras grabaciones, se refiere la mayor de las hijas del exmatrimonio al noviazgo de su padre con la China Suárez.

“No, mami. Vos te olvidaste que me pegaba cuando me levantaba, la vi robarme a mí. Se cree que soy una pelotuda. Pone después el billete abajo de la cama, cuando nos daba la comida mufada y nosotros la comíamos. Menos mal que Nora hizo la limpieza de la heladera porque sino estábamos todos intoxicados”, afirma la niña en un mensaje dirigido a Wanda que forma parte de la causa que inició la empresaria.

“Cuando iba al colegio y le pedía ‘¿le podés dejar un poco de comida, porfa, a los perras que yo estoy en el colegio y no puedo teletransportarme y meter la comida?‘. Cuando llegaba estaba el plato vacío. Agarraba el plato con comida y se desesperaban. Ahí me daba cuenta que no les había dado de comer. ¿Vos te olvidaste?”, enumera.

“¡Te estoy diciendo yo que me pegaba, que me maltrataba y que me robaba!”, exclama Francesca Icardi. “Es todo mentira. No creo en las boludeces que hace tu mamá", le dice Mauro Icardi (Instagram)

En otro mensaje, aparece hablando con el futbolista del Galatasaray y le insiste en no querer ver a la mujer que trabaja para él como niñera de sus hijas. “Con Silvia no voy a ir”, asegura. “Bueno, tenés que venir igual con papi porque lo dijo un juez”, dice él. “Cuando la eches a ella voy a ir”, afirma la nena, momento en el que da los motivos de su decisión. “Yo no voy a hacer lo que te dice tu mamá, Francesca. Eso que te quede bien claro. Vos sos una nena chica”, sostiene Icardi.

“¡Te estoy diciendo yo que me pegaba, que me maltrataba y que me robaba!”, exclama la niña. “Mentira. Es todo mentira”, la cruza él. “¿Le vas a creer a ella y no a tu hija?“, le pregunta. “Es todo mentira. No creo en las boludeces que hace tu mamá, así que decile que siga grabando y tampoco le sirve de nada. Un juez y la policía ya dijeron que vos tenés que estar con tu papá desde el viernes”, concluye Mauro.

”Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando y vos seguís poniendo cosas y no me gusta. Así que por favor, borrá las cosas. No sabía quién era“, asegura Francesca en otro mensaje que le envió a Mauro Icardi en el que se refiere a su noviazgo con la China Suárez

Otro de los mensajes de voz que presentó Ángel de Brito en el ciclo de América es uno que la niña de 10 años le envió a Ana Rosenfeld, amiga y abogada de su madre. “Silvia nos maltrataba y nos pegaba muy fuerte, a mí y a Isi. ¿O no? Nos robaba y nos pegaba", sostiene en otro, que le envió a la letrada.

La confirmación del vínculo sentimental de Mauro Icardi con la China Suárez también aparece reflejado en los audios que presentó el programa del periodista. “Papi, por favor, ¿podés borrar esa foto porque mis amigas van a hablar de eso y no me gusta? Quiero olvidarme de todo lo que está pasando”, le dice Francesca a su padre, luego de la publicación que realizó en Instagram el 9 de enero.

“Papá, ayer te pedí y te dije que me hiciste pasar vergüenza. Mis amigas de TikTok me vieron. ¿Podés borrar esa foto que ayer me hiciste pasar vergüenza con mis amigas?“, le insiste en otro. ”Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando y vos seguís poniendo cosas y no me gusta. Así que por favor, borrá las cosas. No sabía quién era“, afirma en otro de los audios, en referencia a la actriz.