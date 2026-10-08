Maxi Ghione difundió un video en Instagram luego de recuperar la libertad, tras la audiencia judicial realizada en Rafaela. El actor pidió disculpas a sus allegados, aseguró que cometió “una macana” y reclamó la restitución de su teléfono celular y de las armas secuestradas durante el allanamiento en su casa de Lehmann. Además, se lamentó por que su situación perjudicó una relación sentimental que tenía.

Ghione había sido detenido el 29 de septiembre en un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI). El viernes 2 de octubre quedó en libertad luego de la audiencia en los tribunales de Rafaela. La fiscal Cecilia Doro confirmó que fue imputado por amenazas y tenencia de armas, mientras la hipótesis de una presunta privación ilegítima de la libertad continúa bajo análisis.

En el video, el actor evitó referirse en detalle a la denuncia, aunque reconoció que atravesó días difíciles. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, afirmó.

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Ghione vinculó su estado personal con problemas que, dijo, no quería exponer públicamente. Relató que el auto de su madre, fallecida en 2010, había permanecido detenido durante nueve años y se había averiado cuando decidió probarlo. “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse. Y me mandé una macana”, sostuvo.

El actor también afirmó que está dispuesto a realizarse estudios. “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto”, manifestó. “Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”, agregó.

🎥 Reapareció el actor Maxi Ghione ✍️ #Chisme 👀 https://t.co/ktmEluDx3q — Chisme (@somoschisme) October 8, 2026

En otro tramo del video, el intérprete pidió a la fiscal y al juez que le restituyan el teléfono celular que fue secuestrado durante el procedimiento. El aparato será sometido a peritajes para reconstruir las comunicaciones entre el actor y Emiliano Tarragona, el denunciante, antes y después del episodio investigado. “Les pido encarecidamente que me devuelvan mi teléfono porque lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler”, dijo. “No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”, añadió.

También reclamó por las armas incautadas, que incluyen un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. El material quedó incorporado a la causa para establecer su procedencia y su situación registral. Ghione se definió como coleccionista y legítimo usuario de armas de uso civil condicional. “Cualquiera que entre a mi casa va a ver armas por todos lados, porque soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”, afirmó. Además, señaló que practica tiro en un polígono y que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando.

“No las quiero perder. Son de herencia familiar, son muy importantes para mí y es el único deporte que practico: tiro con armas de fuego en el polígono”, expresó al pedir que le devuelvan los elementos secuestrados. El actor aseguró que no tiene antecedentes penales y rechazó que su liberación esté sujeta a una condena o a una modalidad condicional. “Nunca en mi vida cometí un delito”, sostuvo. Luego agregó: “Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”.

En el cierre de su descargo, el actor agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo y se refirió a las consecuencias personales del caso. “Nunca en mi vida imaginé que iba a leer tantos comentarios, pero miles y miles y miles de comentarios a favor mío”, dijo. Finalmente, reveló: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de Emiliano Tarragona, un escort quien afirmó que acudió a la vivienda de Ghione el 20 de septiembre tras ser contratado para un encuentro. El denunciante sostuvo que permaneció cerca de cinco horas en el lugar, que el actor le exhibió dos armas de fuego y que se sintió impedido de retirarse.

“No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad”, relató Tarragona. También sostuvo que, tras dejar la vivienda, reclamó un pago que consideraba adeudado y recibió mensajes que interpretó como amenazas. Ghione no respondió de manera directa a esos señalamientos en el video.