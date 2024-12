Este martes Tyago Griffo se presentó en el Cantando 2024 (América) y tras interpretar el tema Estoy enamorado de Thalía y Pedro Capó, el jurado fue exigente con él y obtuvo nada que más que 8 puntos.

A raíz del bajo puntaje y las palabras que tuvieron Pachano, Flavio Milett, y Polino, cuando llegó su turno Gladys La Bomba Tucumana decidió hablar a favor de su hijo y cuestionó la decisión de sus compañeros.

“Veo que no son objetivos para nada. Lo considero sumamente injusto en ese momento pero igual la gente que ve el programa sabe que esta pareja canta, y no es porque se trate de mi hijo. Yo en este caso, voy a ser objetiva como siempre fui, y si tuviera un 20 lo pondría”, comenzó diciendo.

Luego, opinó sobre la actuación de Tyago y siguió: “Mi hijo es una persona que tiene un rango vocal increíble, que en esta pista ha cantando cualquier tipo de música, y realmente veo que con este puntaje que le pusieron hablaron de un beso, un manta y yo juzgo el canto. Son muchísimo más que un 10, estuvieron excelente vocalmente. Ni siquiera tuvieron una desafinación en todas las galas que los vi”.

💣 La Bomba Tucumana EXPLOTÓ tras la devolución del jurado para su hijo



😱 Al final LE PUSO UN -3



Cc #Cantando2024 @elcantandookay por #AméricaTV pic.twitter.com/0YHfd5i9PG — América TV (@AmericaTV) December 11, 2024

“Tu hijo es un cantante consagrado, le estamos diciendo que pedimos otra cosa", se justificó Flavio. “Me parece injusta la nota que le pusieron, ridícula, considero que hasta irrespetuosa. Para mi, como quiero que vayas de este certamen, te voy a poner un -3. Muchas gracias”, respondió La Bomba con un sorpresivo gesto hacia su hijo.

En eso, Pachano intentó calmar las aguas planteando que nadie le faltó el respeto al participante pero la integrante del VAR continuó: “Me parece hasta una cargada, una tomada de pelo, una humillación. Me da ganas de llorar de la bronca porque me parece humillante lo que acaban de hacer todos ustedes. No entiende a qué se debe”.

Finalmente, Tyago dio su parecer acerca de lo que estaba sucediendo y afirmó: “Cada uno ve que lo que quiere, están ahí para poner el puntaje y yo no cuestiono. Ella es Gladys, yo Tyago y tengo mi opinión, ella la suya. No mezclemos, lo que ella diga corre por cuenta de ella".