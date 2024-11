Por decisión del jurado, integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, Eliana Guercio fue eliminado del certamen culinario conducido por Wanda Nara.

Guercio quedó en la cuerda floja junto a Cande Molfese y Nacho Elizalde, pero finalmente Wanda le informó que debía dejar el concurso.

"Me parece súper acertado, recontra justo", reconoció Eliana.

Puede interesarte

"Son compañeros increíbles con los cuales me gustaría trabajar toda mi vida. La pasé genial, pero bueno, tenía que sera así...", sumó la esposa de Sergio "Chiquito" Romero, que se llevó palabras de elogios de todos los integrantes del jurado.

Y agregó: "Lo más lindo de Bake Off son las personas que acá conocí".

Eliana cerró la puerta y se LLEVÓ PUESTA la torta 😳



🧁 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/GAtpCplOWo y reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/jlzziFmPGu — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) November 26, 2024

Por su parte, Damián de Santo, que volvió a la competencia en el repechaje, fue el participante más destacado del día y se llevó el delantal azul. "Estoy muy contento, porque los que están compitiendo en este certamen son muy fuertes. Me dieron ganas de volver con más herramientas", celebró el actor.

¡Pelea musican entre generaciones en la cocina! 🎶



🧁 Mirá #BakeOffFamosos en https://t.co/GAtpCplOWo y reviví los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/StuouvwjhV — Bake Off Argentina (@BakeOffAR) November 26, 2024

Quiénes siguen en Bake Off Famosos

Con la salida de Eliana Guercio, solo siete participantes siguen en competencia por el premio de 30 millones de pesos y el título de ganador de Bake Off Famosos.

Ellos son: Damián de Santo, Mariano Iúdica, Verónica Lozano, Cami Homs, Cande Molfese, Nacho Elizalde y Gastón Edul.

Puede interesarte

Mini desafío

En la última emisión de Bake Off, Vero Lozano, Nacho Elizalde y Cande Molfese enfrentaron una noche de tensión y desafíos al quedar en la cuerda floja del certamen. La primera prueba, basada en "clarificar" huevos, benefició a Vero, quien logró posicionarse mejor en la competencia.

En la segunda instancia, Cande y Nacho se midieron en la preparación de un merengue tras una clase magistral de Maru Botana, que dejó a los participantes sorprendidos y listos para el reto.

El momento más divertido de la noche llegó con Cande Molfese, quien desató carcajadas con su peculiar técnica para batir merengue, comparada con "parir" la mezcla. Sin embargo, pese a su esfuerzo y a haber brindado el momento más gracioso del programa, la influencer no logró superar a Nacho Elizalde, quien se consagró ganador de la prueba y aseguró su permanencia en el certamen.

Cuándo es el final de Bake Off Famosos

Luego de dos repechajes que le permitió a la producción estirar la permanencia en pantalla de Bake Off Famosos, el certamen culinario aún no tiene fecha precisa el final. Pero sí se sabe que Bake Off Famosos consagrará al campeón del certamen recién a mediados de diciembre.

De este manera, en la pantalla de Telefe habrá dos semanas de convivencia entre el reality de pastelería y Gran Hermano, que debuta el próximo 2 de diciembre (se supone que, en horario, primero irá el de Wanda Nara y luego el de Santiago del Moro).