Todo ocurrió cuando este miércoles la empresaria se refirió sin filtro al escándalo que estalló hace unos días entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. El lunes por la noche, apenas unas horas antes de viajar a Turquía, la China hizo un duro posteo en contra del padre de sus hijos menores, quien tomó la decisión de revocar el permiso de viaje de los dos niños que tienen en común.

Hasta el momento, la empresaria había elegido mantenerse al margen. En sus redes sociales tan solo publicaba contenido que tenía que ver con su marca de maquillaje. Pero finalmente, en conversación contó lo que sintió al ver la publicación de la actual pareja de Mauro Icardi.

“Me da mucha vergüenza y pena lo que hizo la China Suárez con Benjamín”, fue la contundente frase que lanzó la conductora de Bake Off Famosos. “Ahora no hablé con Benjamín, pero le tengo mucho aprecio. Y si de verdad tuviera ese problema de adicciones no es la manera de contarlo ni de ayudarlo”, continuó.

“Es totalmente entendible lo que hizo Benjamín de revocarle el permiso porque no quiere que sus hijos se vayan a vivir a Turquía, en especial él es un padre que pasó por lo peor que podría pasar un papá, que es que se te muera un hijo y por eso necesita más respeto que nadie”, enfatizó.

Más adelante, la mediática también habló sobre su situación personal. “Estoy muy tranquila siguiendo la rutina de los chicos en Buenos Aires”, fue lo primero que dijo. “Es lamentable todo esto de la restitución internacional, no es seguro que las chicas vuelvan a Turquía, no hay posibilidad de que lo hagan. Yo ofrecí otras ciudades para trasladarlas para que el padre las vea, como Madrid, Milán, Barcelona”, relató.

🗣️ WANDA NARA HABLÓ EN "INTRUSOS"



🗨️"ESTOY SOLTERA, NO ESTOY SALIENDO CON NADIE"

🗨️"RESPETO MUCHO A BENJAMÍN VICUÑA Y ME PARECE UN HORROR LO QUE ESTÁ SALIENDO"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/9Apb2rVWLj — América TV (@AmericaTV) July 9, 2025

Minutos más tarde, el móvil de Intrusos (América) la encontró saliendo con su camioneta del garaje del departamento que tiene en el barrio de Núñez. “Paro solo porque mi hija en el asiento de atrás me dice: ´Ella es la que te respetó el otro día en el restaurante´, pero estoy yendo a buscar a Francesca“, dijo al mismo tiempo en que detenía el automóvil frente al estacionamiento.

Antes de meterse de lleno en el conflicto, le preguntó por los rumores de romance con Ayrton Costa, el jugador de Boca, y, con la camiseta de River puesta contestó entre risas: “No, no estoy saliendo con nadie”.

Tras este inicio descontracturado, la cronista Dolores Villalba le consultó por el conflicto que explotó entre la China y Vicuña. “Me parece que todos tenemos hijos adolescentes, me parece que hay un límite y las cosas de los grandes tienen que tener un límite. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo”, opinó.

“Él (Benjamín Vicuña) siempre fue muy galán conmigo en situaciones difíciles y por respeto también a Caro (Pampita) que tiene hijos con él, grandes como yo, hay situaciones que superan cualquier límite”, aseguró.

En cuanto a la decisión de Eugenia de viajar a Turquía a acompañar a Icardi sin sus propios hijos, eligió no entrar en ese tema. “No me voy a poner en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar porque no sé cómo es la cosa”, respondió.

Luego, acerca de la audiencia que se llevó acabo el día martes por la restitución internacional de las dos pequeñas que tiene con el delantero se mostró calma. “Estoy tranquila, siempre estuve tranquila”, dijo.

“Nunca mis hijos viajaron con otra persona que no sea la mamá o el papá, eso no hay posibilidad de que suceda, ni siquiera con mi mamá que es una abuela súper presente. Nunca tuvieron autorización y ni siquiera Maxi cuando los chicos vivían con Mauro tampoco nunca autorizó ni le dio permiso. Yo estoy abierta y quiero que tengan relación”, contó acerca de la posibilidad de que las niñas vean a su papá.