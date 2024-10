Esmeralda Mitre ha hecho una serie de denuncias públicas sobre un caso de violencia de género, señalando a Marcos Pereda Born, esposo de su hermana Azul García Uriburu. La actriz enfatizó: “El señor Marcos Pereda Born está imputado y procesado por violencia de género y por otras cosas que se enterarán. ¡Mi cuñado me golpeó!”

A través de su perfil en X, Mitre explicó que Pereda Born fue acusado y procesado por agredirla físicamente en presencia de la policía. La denuncia fue confirmada por la propia Mitre, quien arremetió contra varias figuras que, según ella, protegen a Pereda y le permiten mantener su cargo en la Sociedad Rural Argentina.

En su mensaje, Mitre criticó la reelección de Pereda como vicepresidente de la Sociedad Rural, un puesto que, según afirma, obtuvo a pesar de su situación legal. Asegura que tanto la Sociedad Rural como su presidente, Nicolás Pino, le permitieron participar en las elecciones sin considerar su historial judicial. También mencionó que conversó directamente con Pino, quien, de acuerdo a Mitre, desconocía las acusaciones en su contra.

Además, Mitre se dirigió a Patricia Bullrich, cuestionándola por no haber informado sobre la situación de Pereda Born, dado que ambas tienen una relación personal. “Yo me pregunto, @PatoBullrich, ya que me conoces de toda la vida, ¿cómo no avisaste? y comprometiste a todos. Me conoces, creíste que no diría la verdad”, declaró Mitre.

Para concluir, la actriz hizo un llamado a Javier Milei, exigiendo la renuncia de Pereda Born de su puesto en la Sociedad Rural, considerando su comportamiento una falta de respeto tanto para su rol como para la sociedad argentina en general.