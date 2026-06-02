Marixa Balli volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por sus opiniones filosas ni por un nuevo proyecto, sino por su visible hartazgo ante los rumores de internas y celos en el programa Cortá por Lozano (Telefe). La panelista, que hace poco tiempo dejó su lugar en LAM (América TV) y se sumó al magazine, perdió la paciencia ante las versiones que circularon en los últimos días, que la señalaban incómoda con la producción y con sus compañeras, especialmente con Evangelina Anderson.

Todo comenzó cuando en SQP (América TV) se habló de una supuesta incomodidad de Marixa por no haber sido elegida para reemplazar a Vero Lozano en la conducción. Según contó Majo Martino, el malestar de Balli habría arrancado hace un mes, cuando Vero se tomó unos días y la producción eligió a Sol Pérez como reemplazo, una decisión que, según la información filtrada, no cayó bien en la intérprete de “La Cachaca”. “¿Por qué no me dicen de conducir a mí?”, habría preguntado Balli al equipo, buscando un lugar que, según la producción, está reservado para Sol Pérez, quien trabajó en el ciclo y hoy es parte de El noticiero de la gente (Telefe).

Pero el runrún no terminó ahí. Ximena Capristo sumó más leña al fuego y aseguró que Marixa estaría “celosa y odiada” con Evangelina Anderson, con quien comparte el panel. Según Capristo, Balli se compara todo el tiempo con Anderson y se molestó porque Evangelina fue elegida para cubrir la previa del Martín Fierro, mientras que a ella no la incluyeron en esa cobertura. “Evangelina suma y Marixa, ¿qué me dicen de adentro? No hace nada. Se sienta y espera hablar de ella”, disparó La Negra, en un tono tan categórico como polémico.

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En medio de la ola de rumores, y harta de los comentarios, la producción de SQP decidió hablar directamente con Marixa, quien respondió con furia y sin filtro. “¿Sabés que tengo la conch... al plato? La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad es que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”, lanzó Balli, molesta. “Realmente, cómo tienen ganas de joderme todos los días con un tema. No por ustedes, lo digo por cosas que surgen y que está bien que ustedes vengan y saquen la duda, pero tengo la ‘quetejedi’... te juro que me llega al tercer subsuelo de este canal”, sentenció.

📺El enojo de Marixa Balli contra Telefe



🤬"Me tienen harta, todos los días salen con algo distinto"

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Consultada sobre si le gustaría ocupar el rol de conductora en caso de que Vero Lozano no pudiera estar, Marixa fue tajante: “No sé, te tiene que pasar, no sé. Yo tuve mi programa de cumbia, que ahora es Pasión, que lo conduje muchísimos años, tuve La Isla de Balli, que era mi programa de cable, un programa que conduje y que fue hermoso. Pero no importa. Me rompen mucho las guindas, me buscan mucho todo el tiempo”.

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Sobre la versión que aseguraba que ella no asistió al programa el día posterior al Martín Fierro para no quedar “colgada” en medio del debate sobre la gala, Balli no dudó en hacerse cargo: “Sí, eso sí, porque yo no había estado y me parecía que era ocupar un lugar y que yo iba a quedar vestida normal del día y no pegaba y lo recontra entendió el canal, obvio. Era lógico. ¿Para qué voy a estar en el medio de algo que no viví, que no transité, que no puedo opinar porque no estuve, de lo que pasó, de lo que no pasó? Nada, pero todo bien eso. Sí, eso es verdad, yo me hago cargo de lo que digo y de lo que hago me hago cargo de lo que es real”.

En el mismo sentido, negó haber pedido ir a La Peña de Morfi o haber exigido lugares en otros ciclos: “No, yo jamás pedí. No lo puedo creer. Aunque diga lo que diga, van a decir cualquier cosa. O sea, qué raro, porque no hablo con mucha gente. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué tengo que investigar ahora?”