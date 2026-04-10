La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una escena cargada de emoción y sorpresa tras la inesperada aparición de Anna, la hija de Andrea del Boca, quien ingresó al reality en medio de un contexto atravesado por la reciente salida de la actriz. Su entrada no solo tuvo un objetivo concreto dentro del juego, sino que también funcionó como un momento simbólico que conectó el afuera con el adentro de la casa en uno de los episodios más sensibles de la temporada.

La salida de la histórica figura de la televisión argentina había dejado un vacío evidente. Todo se desencadenó a partir de una fuerte caída dentro de la casa, un accidente que generó preocupación inmediata entre sus compañeros y obligó a la intervención médica. El golpe, que fue de frente contra el piso, derivó en una situación delicada: sangre en los labios, un llanto desgarrador y una escena que impactó tanto a los participantes como a los televidentes. A partir de allí, la continuidad de Andrea en el juego quedó en duda hasta que finalmente se confirmó su abandono definitivo.

Fue Santiago del Moro quien comunicó la decisión dentro del programa, llevando tranquilidad sobre su estado de salud pero confirmando que no regresaría a la competencia. En ese contexto, la producción ideó una intervención que rápidamente cambió el clima dentro de la casa: el ingreso de su hija Anna para retirar algunas pertenencias personales de la actriz.

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La escena se desarrolló bajo la clásica dinámica del “congelados”, en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras ocurre una situación inesperada. En medio de ese silencio tenso, la puerta se abrió y Anna hizo su entrada con una mezcla de emoción, humor y asombro. “Permiso… ¡no lo puedo creer, estoy en Gran Hermano!”, exclamó apenas cruzó el umbral, visiblemente impactada por estar en el lugar donde su madre había compartido días intensos de convivencia.

Su recorrido por la casa fue tan espontáneo como expresivo. Entre risas, comentarios y observaciones, Anna dejó en claro que no solo estaba allí para cumplir una misión puntual, sino también para vivir su propio momento dentro del reality. “Qué energía… qué energía pesada acá”, lanzó en tono divertido mientras caminaba cerca de Solange Abraham, generando reacciones contenidas en los jugadores que debían mantenerse inmóviles.

La casa se congela y Anna del Boca entra a la casa 🏠❄️



👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @santiagodelmoro pic.twitter.com/QSWZi14uIf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 10, 2026

En ese tránsito, se permitió interactuar a su manera con los participantes, incluso rompiendo por momentos la solemnidad del momento. “Hola, Manu, sabé que en mí tenés una aliada siempre”, dijo a quien colaboró con la contención de la actriz al momento del accidente. También se acercó a otros jugadores, observó detalles de la casa y hasta bromeó con la producción: “¿Me quedo yo acá o qué onda?”, soltó entre risas.

Pero detrás de ese tono lúdico, el objetivo estaba claro. Anna debía retirar objetos personales de su madre, entre ellos su valija y un elemento muy especial: una almohada con su imagen, que se había convertido en un símbolo de su paso por el reality. Esa acción, aparentemente simple, tuvo una carga emocional fuerte, ya que representaba el cierre definitivo de la participación de Andrea dentro del juego.

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En medio de ese recorrido, no faltaron las referencias directas a su madre. “Mamá, te amo”, expresó en un momento, mirando a cámara, en una frase breve pero cargada de significado. También pidió que se le rindiera algún tipo de homenaje dentro de la casa en el lugar donde su madre se cayó: “Producción, pongan una estrella con el nombre de Andrea del Boca”, dijo.

En el tramo final de su paso por la casa, la joven dejó las declaraciones más picantes y emotivas de toda su aparición, con mensajes que no pasaron desapercibidos ni para los participantes ni para el público. Ya con la valija en mano y lista para irse, lanzó una advertencia con tono filoso: “Y a los perritos falderos, que ladren, que ladren y sigan ladrando. Que el que se porta mal no le dan el premio y tampoco el cariño de la gente”.

También hubo lugar para la emoción pura, especialmente cuando hizo referencia a los vínculos que su madre había construido dentro del reality. En ese sentido, dedicó un mensaje muy especial a una de las participantes más cercanas a Andrea: “¡Dale, Yipio, a la final!”, gritó antes de salir, dejando en claro el apoyo y el cariño hacia quien fue una gran aliada de la actriz durante su estadía en la casa.