Una nena de 12 años lucha por su vida luego de ser víctima de una bala perdida en un festejo de Navidad. Todo ocurrió pocos minutos después del brindis en Villa Sarmiento, partido de Morón.

Según se pudo saber, antes del accidente, la nena salió al patio junto a sus familiares con la ilusión de ver fuegos artificiales. Fue en ese momento que una bala perdida impactó en la nuca de la víctima.

El disparo se produjo cuando se encontraba en su casa, en la zona de Pedro Castelli al 354, entre Madero y Segurol. Según se pudo saber, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre.

Tras el impacto, la nena llegó a decirle a su familia lo que había pasado antes de desvanecerse. “Me quema, me quema la cabeza”, advirtió.

Fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad del cuadro, la derivaron al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, donde permanece internada en terapia intensiva.

De acuerdo con la información oficial, la menor presenta un proyectil alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, y su estado es crítico. Familiares permanecen en el hospital mientras se aguarda un parte médico.

Llegó al lugar del hecho, personal de la Comisaría 5° de Villa Sarmiento. La investigación quedó en manos de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Curtade, miembros de la UFI N°3 de Morón.

La Policía Científica recibió la orden de hacer pericias alrededor de la manzana en donde ocurrió el disparo para tratar de determinar de donde provino.