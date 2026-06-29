La noche del domingo en Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más intensas de esta edición. En el marco de una cena especial, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa para compartir un momento con los jugadores y entregarles mensajes enviados por sus familiares y amigos, en un clima de expectativa tras la realización de una coreografía inspirada en la película Barbie. El episodio, pensado como estímulo grupal, derivó en una fuerte reacción emocional por parte de Tamara Paganini, quien recibió una palabra que la llevó al borde de abandonar el programa.

La dinámica de la noche estuvo marcada por la prueba grupal que realizaron los participantes. Con el objetivo de ganar productos del quiosco, los jugadores se organizaron para ejecutar una coreografía que imitaba una escena de Barbie, bajo la atenta mirada de la audiencia. Mientras esperaban la decisión del público respecto a si superaban o no el desafío, Del Moro aprovechó la instancia para acercarles una ficha con una palabra elegida por sus seres queridos, un gesto que suele tener una carga afectiva significativa dentro del encierro.

Cuando llegó el turno de Tamara, la tensión se hizo palpable. La participante, que decidió regresar al reality después de su paso por la primera edición, recibió de su familia y su novio la palabra “activá”. El intercambio con Del Moro comenzó con cierta incomodidad, evidenciada en la tos de Tamara y en su respuesta evasiva sobre el remitente del mensaje. Finalmente, reconoció que provenía de su entorno más íntimo, incluyendo a su pareja, a quien definió como parte de su familia.

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Del Moro insistió en la importancia del mensaje, sugiriendo que “activá” aludía a la necesidad de actuar, de moverse, de protagonizar la experiencia. Tamara, sin embargo, mostró desconcierto: “No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo”, comentó entre risas y dudas. La incomodidad fue creciendo a medida que el conductor trataba de encontrarle un sentido positivo a la palabra, mientras Tamara expresaba su malestar con frases cortas y evasivas, dejando entrever un estado anímico frágil.

"Me quiero ir" 😲 Tamara, en llanto, comunica sus ganas de irse tras recibir su palabra



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La escena escaló cuando, en medio de la cena, Tamara rompió el papel con la palabra frente a sus compañeros y terminó quebrándose en llanto. Al ser consultada por Del Moro sobre su estado, la jugadora confesó que no se sentía bien y que quería irse: “No puedo más”, repitió, dejando en claro que el mensaje no había sido bien recibido y que la presión del encierro comenzaba a superarla. El conductor intervino con empatía, asegurándole que nadie la detendría si decidía abandonar, pero la invitó a reflexionar sobre el significado de la palabra y a tomarse un tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

En ese momento, la participante manifestó su intención de hablar en el confesionario con los profesionales de la salud y con la producción de Gran Hermano, en busca de contención y orientación. La preocupación del conductor fue evidente: “Te quiero ver bien. Mi amor, vamos”, le dijo, mientras el resto de los presentes intentaba acompañar a Tamara en su crisis. La angustia de la jugadora se mantuvo, insistiendo en su deseo de irse y asegurando que no podía más con la situación.

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Mientras el foco principal se centraba en la reacción de Tamara, el resto de los jugadores continuó con la dinámica propuesta por la producción. A medida que cada uno recibía su palabra, se fue construyendo un clima de camaradería y celebración, en contraste con el momento de crisis de su compañera.

En paralelo a los eventos de la cena, la casa de Gran Hermano Generación Dorada se encontraba inmersa en el proceso habitual de nominación y eliminación. En esta ocasión, los nominados fueron Yipio, Hansen, Emanuel, Nenu y Campanita, quienes quedaron expuestos a la decisión del público.