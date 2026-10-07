El músico Hernán Coronel, líder de la banda Mala Fama, reveló los motivos que lo llevaron a abandonar el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity. El artista explicó que tomó la decisión al notar que sus mensajes, que incluían invitaciones a sus presentaciones y videos musicales, no recibían respuesta por parte de sus colegas.

En diálogo con el programa SQP, emitido por América TV, el participante del reality conducido por Wanda Nara detalló su frustración. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola. Entonces, ¿para qué me iba a quedar, boludo, en un grupo que no te dan ni bola? Y me escapé, boludo”.

🙄 INTERNAS ENTRE LOS PARTICIPANTES DE MASTERCHEF Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/C9jGXOx5fG — América TV (@AmericaTV) October 5, 2026

El músico señaló que, a diferencia de sus publicaciones, otros contenidos recibían una respuesta inmediata. “Uno pone un video que está haciendo un huevo frito y todos aplauden. Yo pongo un video del 80 recopado y nada. Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”.

La panelista Yanina Latorre respaldó la postura del cantante en el ciclo televisivo, al mencionar que existía una dinámica compleja en el grupo. Por su parte, Pía Shaw indicó que Pablo Giralt, uno de los cuatro administradores del chat, solía enviar mensajes motivadores con alta frecuencia, lo que habría generado fastidio en otros concursantes.

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Actualmente, Hernán Coronel continúa en competencia en la quinta temporada de MasterChef Celebrity, donde ya logró avanzar a la gala de beneficios. Ante la consulta sobre un posible regreso al chat, el artista no descartó la posibilidad de crear un grupo nuevo con otros integrantes.