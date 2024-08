En un reciente episodio, los participantes de “Cuestión de peso” se reunieron en una fogata para hablar de sus momentos más difíciles. Entre los duros relatos de sus compañeros, Camila “Camilota” Deniz tomó fuerza e hizo una confesión que dejó a todos helados, con el firme deseo de sanar su dolor.

La dura confesión de Camila en “Cuestión de peso”

“Cuando era chica dejé de sonreír. Sufrí un abuso a los nueve años”, reveló la hermana de Thiago Medina, participante de “Gran Hermano 2022”. “Nunca se lo pudo contar a mi papá porque tenía miedo de que me cag… a palos, que no me entienda. No me puedo olvidar de esa noche. Sentir el olor, que estaba tomado. Mi mamá... Mi mamá...”, intentó relatar Camila, antes de quebrar en llanto en brazos de Adrián Verón.

“Quiero dejar eso atrás porque hay veces que lo pienso y me pone mal. Si alguien está pasando por alguna situación así, que cuente. Porque después de grande es peor. Es peor porque no puede sanar”, atinó a decir la participante de “Cuestión de peso”, angustiada.

En el estudio de El Trece, el conductor Mario Masaccessi le dio pie a Camila para que diga lo que no pudo decir en el fogón: “Yo salí de ahí con mucha fuerza y disimulando que no me pasaba nada y me pasaba todo junto. Me quedé marcada. Y ahí es cuando no me empezó a querer. A sentir que no soy mujer”, reveló la joven.

“Me sacaron mi niñez. Yo se le conté grande a mi papá y primero no me creyó. Hasta que hablamos con uno de mis hermanos que sabía. Pero bueno, éramos chicos y no sabíamos qué hacer”, confesó, y agregó: “Hay veces que estoy en casa o en un lado y siento el olor a ese que no... Quizás no sale porque quedó pegada en mi memoria, en mi mente. Todos pasamos por algo, ¿no? Y a mí me tocó vivir eso”.

Deniz aclaró que el abusador no fue un miembro de su familia, y cerró su mensaje de esta manera: “Sentía vergüenza de que mi papá me llame la atención. Más me duele porque no le pude contar a mi mamá, porque murió antes. Eso me hizo la persona que hoy soy, fuerte. No me puedo olvidar...”.