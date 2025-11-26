El cantante venezolano compartió un video en el que detalla el incómodo episodio vivido en un vuelo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y pidiendo una disculpa pública por el trato recibido

José Luis “El Puma” Rodríguez vivió una de las situaciones más incómodas de su carrera en plena gira: fue expulsado de un vuelo de línea en Quito, instantes antes de regresar a Miami. El momento quedó registrado por algunos pasajeros, pero fue el propio cantante quien decidió contar, paso a paso, cómo se desarrolló el conflicto y por qué terminó fuera de la aeronave.

En un video de más de diez minutos que funcionó a modo de descargo oficial y fue publicado en su cuenta de Instagram, el artista habló con su estilo directo y enfático, agradeció la preocupación del público y aclaró: “Quiero explicarlo de mi propia boca para que no se preste a confusiones. Fue un hecho lamentable”.

Puede interesarte

El Puma comenzó su relato remontándose a la noche previa, tras un show en Quito que lo había dejado sin descanso: “Uno no duerme… a las cinco de la mañana había que estar en el aeropuerto. Estaba agotado, pero como siempre, llegué puntual”, explicó.

Como paciente trasplantado, Rodríguez viaja siempre con un bolso donde lleva la medicación esencial. Ese fue el punto de partida del conflicto: “Yo meto ese bolso debajo del asiento porque lo necesito a mano. Ahí llevo mis antirrechazo, mis remedios por si me sube o baja la presión. Pero vino el jefe de cabina, Ángel Coronado, y me dijo que no podía estar ahí”.

José Luis Rodríguez "El Puma" aclaró toda la polémica a través de un video 👀



El famoso artista venezolano fue recientemente obligado a bajarse de un vuelo desde Quito, Ecuador hacia Miami, #EEUU



En el audiovisual, El Puma contó que todo se debió a un malentendido debido a un… pic.twitter.com/PsYRyhShdX — VPItv (@VPITV) November 25, 2025

Según su relato, accedió sin problemas a que su bolso fuera guardado arriba. Pero entonces hizo un comentario que se convertiría en detonante: “Dije: ‘Esto es una pendejada’. Para nosotros, eso significa tontería. Nada grave. Pero otra asistente escuchó y fue a decirle a este muchacho que yo estaba hablando pestes de él”. A partir de ese momento, la situación escaló. “Viene y me dice: ‘Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos’”, recordó sorprendido el cantante.

Intentó hablar con el capitán para dar su versión: “Capitán, déjeme explicarle… soy trasplantado, necesito mis medicinas”, le dijo. Pero, según asegura, recibió una respuesta tajante: “No me diga nada a mí. Ellos son los que resuelven todo. Todo el poder lo tienen ellos”.

Fue entonces cuando Rodríguez entendió que sería bajado del vuelo. El Puma relató que intentó resolver la tensión: “Les pedí disculpas tres veces. Me humillé. Les dije: ‘Créanme que me están haciendo daño, estoy muy cansado, no dormí, no me siento bien’”.

En paralelo, decidió informar a los pasajeros: “Señores, me están sacando del avión y no sé por qué”, contó que les dijo. Sin embargo, nada cambió. El momento de la expulsión fue, según él, brusco e impactante: “El capitán pegó un grito tan fuerte que me quedó retumbando en el oído. Me echaron como un delincuente”.

Puede interesarte

Rodríguez no ocultó su malestar emocional: “Me sentí humillado. Muy mal espiritualmente y físicamente. Agotado”. Tras ser retirado del avión, un empresario local lo acompañó nuevamente a un hotel a más de 40 minutos del aeropuerto, donde descansó algunas horas antes de tomar otro vuelo hacia Miami esa misma noche.

Al finalizar su descargo, el artista aclaró que su reclamo no es contra toda la aerolínea: “No puedes juzgar a una compañía por una sola persona. Pero si esa persona no está adecuada para manejar el poder que tiene, entonces el poder no está en buenas manos”. Y cerró su video con un pedido firme: “Espero una disculpa y espero que esto no vuelva a pasar”.

Agradeció también la solidaridad del público y de quienes, como él, viven dependiendo de su medicación diaria: “Mi solidaridad con toda la gente trasplantada que viaja con su maletín de medicinas… porque de eso depende nuestra vida”.