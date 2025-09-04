Florencia Peña abrió su corazón en una reciente entrevista y relató con crudeza un hecho de abuso sexual que sufrió en 1991, cuando tenía apenas 17 años.

La aberrante situación se dio en el marco de una obra teatral y contó por primera vez, en diálogo con Sebastián Soldano en el ciclo A solas, que el responsable fue un compañero de elenco que aún hoy sigue siendo una figura reconocida del espectáculo.

(Foto: Gentilezas)

“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal’”, afirmó primero.

Luego, brindó duros detalles: "Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ‘ay, qué linda’ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿Qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”.

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Por último, Peña explicó los motivos por los que no denunció en aquel momento al agresor. Señaló, entre otras cosas, que la falta de herramientas y el machismo de la época eran imposibles de quebrar para que le creyeran a una adolescente en contra de un actor de esa magnitud.

“No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase”, concluyó.