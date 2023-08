La jugadora Jennifer Hermoso ha desmentido las palabras del presidente de la federación, Luis Rubiales, que había asegurado que el beso que le dio fue “consentido”. “En ningún momento consentí el beso”, ha asegurado la futbolista en un comunicado conjunto firmado por más de 80 jugadoras y publicado por el sindicato FutPro.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, ha añadido. Las deportistas anuncian que no volverán a una convocatoria de la selección si no cambia la cúpula de la federación.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha decidido presentar una denuncia propia ante lo que considera que es una “falta muy grave” del presidente de la federación española, Luis Rubiales, y pedirá su suspensión. “Suspenderemos de sus funciones en la presidencia al señor Rubiales”, ha asegurado Víctor Francos, presidente del CSD. “Estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español”, ha añadido. Los presidentes de las federaciones de fútbol del País Vasco, Cantabria y Comunidad Valenciana han anunciado este viernes su dimisión tras la negativa Rubiales de abandonar su cargo tras su comportamiento en las celebraciones del Mundial.

“Las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”, se puede leer en el documento.

Aragonès afea la tibia respuesta del Barça y de la Federación Catalana a los actos de Rubiales

La Generalitat de Cataluña ha pedido la “dimisión” del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha afeado la tibieza con la que han reaccionado la Federación Catalana (FCF) y el FC Barcelona a los actos del dirigente deportivo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la Secretaria General del Deporte, Anna Caula, han sido rotundos a través de las redes sociales: “Esperamos una posición mucho más contundente de los representantes del fútbol catalán. Así, no”, ha remarcado el president.

El jefe del Gobierno catalán pide la “dimisión” del dirigente y una posición mucho más contundente de los representantes del fútbol catalán”

El Real Madrid "apoya a la selección de fútbol femenino" y se alinea con el Consejo Superior de Deportes, que estudia destituir a Rubiales

El Real Madrid ha publicado una nota de prensa donde comunica su "total apoyo a la selección de fútbol femenino" y al Consejo Superior de Deportes (CSD). El equipo también ha notificado que se alinea con la decisión del director del CSD, Víctor Francos, quien ha declarado que pedirá la suspensión de Luis Rubiales.

El club madrileño concluye su nota insistiendo en que seguirá "trabajando en el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino" en España.

El Racing y el Deportivo critican a Rubiales, y urgen a “tomar medidas”

Los equipos el Deportivo Alavés y Racing de Santander han criticado a Rubiales tras su decisión de no dimitir. Para el equipo vasco, Rubiales es “mal referente” para el fútbol profesional y “no ayuda a transmitir la imagen que debe proyectar el mundo del fútbol profesional". Para el equipo cántabro, el todavía presidente debe “reflexionar” y las autoridades “tomar medidas”, porque el fútbol español “no se merece que su máximo dirigente se comporte así ante todo el mundo", ha señalado en su comunicado.

Ambos equipos han exigido que se tomen las “decisiones oportunas” para que esta situación se resuelva con la mayor brevedad posible.

Iceta: "No puede haber indiferencia ni inacción"

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha defendido en TVE la decisión del Gobierno de denunciar a Luis Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte por una acción “muy grave”. “El Gobierno lo que ha decidido es que no va a limitarse a trasladar denuncias de otros, sino que va a ejercer su derecho a plantear una denuncia”, ha explicado. “No puede haber indiferencia ni inacción”, ha defendido.

Iceta también se ha referido a la comparecencia de Rubiales, en la que ha anunciado que no dimitirá. “Nos ha sorprendido porque había una oportunidad de aprovechar por parte del presidente de la federación y de la propia federación de dar una respuesta a la sociedad española de que el deporte es incompatible con cualquier actitud de degradación de las mujeres, con cualquier obstáculo a la igualdad”, ha lamentado.



Iberia, patrocinadora de la selección femenina de fútbol, rechaza "situaciones ofensivas, impropias de una sociedad desarrollada, moderna e igualitaria como la española"

En una comunicado en redes sociales, la compañía Iberia, patrocinadora de la selección española de fútbol, ha declarado que "apoya las medidas oportunas y pertinentes que haya que tomar para preservar los derechos y la dignidad" de los deportistas.

La aerolínea ha criticado, aunque sin mencionar a Rubiales, su comportamiento calificándolo de "situaciones ofensivas, impropias de una sociedad desarrollada, moderna e igualitaria como la española".

FASFE califica de "agresivo y paternalista el tono con las mujeres" de Rubiales, y critica su "atrincheramiento"

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) ha denunciado de nuevo este viernes el " atrincheramiento " y el " tono agresivo y paternalista con las mujeres " del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, después de negarse a dimitir .

"El atrincheramiento de Rubiales en la presidencia, su tono agresivo con quienes no estamos de acuerdo y paternalista con las mujeres son síntomas del grave problema de gobernanza del fútbol", ha escrito esta federación en redes sociales, donde ya pidió su dimisión hace varios días . La entidad reconoce sentirse "decepcionada" por lo sucedido en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, que se ha celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

La capitana de la selección española de fútbol apoya a su compañera de equipo frente a Rubiales

La capitana de la selección española de fútbol y jugadora del Real Madrid, Ivana Andrés Sanz, ha mostrado su apoyo a su compañera de equipo Jennifer Hermoso frente a Luis Rubiales.