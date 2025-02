A través de sus historias de Instagram, la hija de Jorge Rial compartió un duro descargo y sentenció: "Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidad de veces, solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento".

"Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating, y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento, decidieron decir el monólogo", siguió molesta.

"Pero en la cara no dijeron nada porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana", disparó picante la influencer.

Y concluyó: "Les deseo suerte en lo próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre".

Carmen Barbieri sobre Morena Rial

Carmen Barbieri fue contundente en su programa, Mañanísima (El Trece), luego de que sacaran al aire una entrevista con Morena Rial y que la propusieran como panelista por lo que resta de su emisión esta semana.

Luego de que le hicieran una nota por su detención a la hija de Jorge Rial, se dio a conocer que por lo que restaría de sus días al aire que estaría formando parte del panel. Sin embargo, al otro día la joven no se presentó y la conductora explicó que fue una decisión propia.

Esto surgió a raíz de una pregunta que le hizo en vivo Ángel de Brito por su ausencia, a lo que argumentó: "Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera".

De todas maneras, no dio demasiados motivos de su decisión: "Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros".

Las críticas a Carmen Barbieri por la participación de Morena Rial

Morena Rial debutó como panelista el 24 de febrero en Mañanísima (El Trece) luego de ser excarcelada el 13 de febrero por estar involucrada en un robo. Esto generó una lluvia de críticas, entre los que se destacó el extenso descargo de Tomás Dente.

Aprovechando su lugar en El Impertinente (Net TV), el periodista mostró su repudio hacia el canal y Carmen Barbieri por permitir que la hija de Jorge Rial se desenvolviera en este rol: "Carmen y la producción de Carmen que ya se van, porque encima ahora los fletan... me da mucha pena, pero mirando esto digo 'y si'. Porque no es invitarla a Morena, porque yo acá la tendría para preguntarle un montón de cosas, la cuestión es el tratamiento, ponerla en el lugar de víctima. No es maltratar a nadie pero vos no podés recibir a una persona que acaba de delinquir a gente inocente, laburante de este país, de esta manera, porque esa es la gente que a vos te consume. La gente que realmente fue víctima de los robos de Morena y de toda esa asociación ilícita que constituyó con los otros pibes, son los mismos que ven a Carmen. Es una falta de código y de ética al público, uno se edifica en base al público que te ve. Es una falta de respeto, del canal, de la producción a la gente, al público".

"Después levantás el teléfono, le pedís laburo a productores importantes y te dicen que buscan nombres rimbombantes, claro le dan laburo a los de Gran Hermano, le dan laburo a Morena Rial, a las y los trol*s de turno, y los tipos capacitados, preparados, funcionales que se quemaron las pestañas estudiando y que hacen las cosas honestamente, quedan automáticamente desechados. Es una vergüenza", agregó sobre las dificultades de conseguir trabajo en la televisión hoy en día.

Entonces, se refirió a que la influencer fue tendencia durante todo el magazine pero "no hubo ni un solo comentario a favor de este momento bochornoso. La hija del señor que se pasa en Twitter y su programa de televisión, dándole clases de moral a la gente. Que vergüenza, estamos rotos como sociedad. Son unos chupa medias. ¿Tantas macanas se mandaron en la vida que tienen miedo que Rial los exponga? Que pocos valores, es increíble".