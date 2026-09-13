Analia Franchín habló de su adolescencia marcada por las adicciones de su hermana y de cómo la atravesó ese proceso. Además, profundizó en una parte de la que no muchas veces lo hizo, cuando se involucró para rescatar a una sobrina.

“Pasen al frente los que tuvieron una adolescencia con excesos”, dijo Andy Kusnetzoff en PH, Podemos hablar y Analía fue una de ella. “Excesos tuve porque me tocó ser grande cuando era adolescente Fueron muchísimas situaciones por mi hermana, que tenía un serio problema de adicción. Yo tenía 15, ella 25 y cuidaba a su beba porque ella no podía”, arrancó.

Con el tema planteado, profundizó: “Un día vino mi hermana a casa y no le queríamos abrir porque lo principal era cuidar el bienestar de la nena. Mi mamá estaba colgando ropa en la terraza, por lo que la bebé quedó sola un instante. Mi hermana logró entrar, se la llevó y estuvo desaparecida una semana. No lo hizo por maldad, se trataba de una persona con una enfermedad muy seria”.

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Acto seguido, contó lo que tuvo que hacer para encontrar a su hermana Sandra y a su sobrina, cuando supo dónde la podía encontrar. “A los 15 años me vestí de prostituta y me fui al Bajo Flores para encontrar a mi hermana”, dijo.

“Ella cayó detenida en La Plata por drogas y nos devolvieron a la nena. Tuvimos dimes y diretes con mi hermana, y mi sobrina creció siendo criada por nosotros. Yo siempre le expliqué que tuvo a dos papás enfermos”, remarcó Franchín.

Antes de cerrar, contó que dos años después volvió a encontrar a su hermana, viviendo en un auto abandonado en la villa 1-11-14, comiendo pollo crudo. Desde ese día le hizo una promesa que cumplió: “Yo le juré que iba a estar de mi lado hasta el día que muriera y así fue”.