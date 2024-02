Tras la feroz pelea entre Juliana “Furia” Scaglione y “Manzana”, la producción de Gran Hermano (Telefe) llamó a la doble de riesgo al confesionario para “retarla” por sus reiterados insultos y gritos. Minutos antes de que Martín Ku decidiera salvarla de la placa final, la doble de riesgo discutió de nuevo con el cantante de RKT y le gritó a Santiago del Moro.

“El público todo lo ve y va a elegir”, dijo el conductor del reality antes de que “El Chino” diera su veredicto para la placa final. “Obvio, háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo”, gritó Furia frente a la televisión del living haciendo alusión al cantante de RKT.

Visiblemente nervioso, Del Moro se río y la participante contraatacó: “Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”.

“Bueno, basta”, acotó el presentador. Antes de sentarse en el sillón, le habló a su ‘mejor amiga’ dentro de la casa, Catalina Gorostidi, que fue eliminada hace dos semanas: “Volvé boluda, volvé”.

Durante la tarde del jueves, Juliana habló con Martín y le contó que en el confesionario le pidieron que dejara de causar problemas. “Me llaman y me dicen ‘che, tené cuidado con lo que decís porque afuera...’. Basta, no puedo hacer nada acá, vine a un Gran Hermano que no es lo que esperaba”, le comentó al “Chino”.