Luego de mantener un fuerte cruce con sus compañeros de Cuestión de Peso, Camila “Camilota” Deniz rompió en llanto, tiró al piso la remera que debía usar por estar complicada con su peso y abandonó el estudio muy angustiada.

Todo comenzó cuando Mario Massaccesi invitó a la participante a subir a la balanza. Allí, después de aumentar 800 gramos, Sergio Verón se acercó a entregarle la remera roja de “complicada”, pero la joven no ocultó su malestar: “No terminamos de contar la película”, lanzó.

“Hablan lo que ustedes quieren y lo que se entiende. Nadie me pregunta qué mier… me pasa. ¡Me voy!”, agregó, al mismo tiempo que se retiraba del estudio, con lágrimas en los ojos y visiblemente enojada.

Puede interesarte

“Bueno, no solo le pregunté cuatro veces qué le pasaba, sino que el final de la balanza era preguntarle cómo quería cerrar ella la historia. Y a veces cuando nos anticipamos y queremos que las cosas sean ‘como yo quiero que sean’, pasan estas cosas. No me dejó terminar”, cerró el presentador después del tenso momento que se vio en vivo.