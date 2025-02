Un viaje de vacaciones que parecía ser relajante y divertido para Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse, se convirtió en una situación de estrés cuando Mecha sufrió un accidente y se rompió la cadera en Miami.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su programa, quien informó que el médico de Susana, el traumatólogo Alejandro Druetto, viajó de urgencia a Miami para operar a Mecha. Inicialmente, se pensó en traer a Mecha a Buenos Aires para la operación, pero finalmente se decidió realizarla en Miami.

Este no es el primer problema de salud que enfrenta Mecha en relación con su cadera. A mediados de 2024, ya había sido intervenida para reemplazar la prótesis de su cadera debido a la artrosis que padece. En aquella oportunidad, también fue atendida por el doctor Druetto en el Sanatorio Otamendi.

La operación que se le realizará a Mecha es un reemplazo articular con prótesis, que es un procedimiento riguroso y requiere un postoperatorio importante. Susana Giménez también ha pasado por una experiencia similar, ya que fue operada de la cadera hace más de una década atrás por el mismo doctor Druetto.

En un diálogo previo con Teleshow, Mecha había comentado sobre su estado de salud después de una operación previa: "Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien". Ahora, Mecha enfrenta un nuevo desafío en su salud, y su madre, Susana Giménez, está a su lado para apoyarla en este momento difícil.