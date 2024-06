Marco L. (23), un joven que está detenido en la Alcaidía de Melincué, junto a Pablo C. (29), acusados de robo calificado, acusó mediante un mensaje en la red social Facebook a una tercera persona (Franco P.) de haber sido el autor material de un robo ocurrido en la localidad de María Teresa, cuando con un arma de fuego le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo a un joven de 33 años que salía de su trabajo.

El muchacho se considera inocente, y asegura que cumplirá “la condena con la frente alta”.

El hecho se registró el 26 de mayo, cuando a una persona de 33 años la asaltaron a mano armada cuando salía de trabajar y le sustrajeron 70.000 pesos que recién había cobrado. A las pocas horas los agentes policiales detuvieron a dos sujetos y dieron con el arma de fuego utilizada para cometer el delito.

Posteriormente en una audiencia imputativa el fiscal Horacio Puyrredón los imputó y pidió la prisión preventiva para ambos. Los acusados se declararon inocentes y apuntaron contra Franco P. como al autor material del hecho delictivo.

Lo cierto es que en la noche del miércoles Marcos L. realizó un posteo en la red social Facebook donde hace un fuerte descargo y acusa a Franco P. de escudarse en “la religión”.

Puede interesarte

El texto, comienza diciendo: “Ya que no te dio para hacerte cargo de tus errores, mínimamente tené la decencia de devolverle la quincena al pobre laburante que le arrebataste a punta de pistola”.

Posteriormente se preguntó: “Pero que podemos esperar de alguien que abandona su familia a su suerte???”.

Para seguir diciendo que “yo no me escondo atrás de una biblia y mucho menos atrás de una pistola, a mí me sobran los pantalones que a vos te faltan”.

Marcos L. considera que “las cosas caen por su propio peso y la tortilla se cocina de los dos lados, la vida te va a devolver por 100 lo que vos me estás haciendo. Pagar a mí.”

Puede interesarte

A su vez aseguró: “Yo voy a cumplir tu condena con la frente bien en alto y con la consciencia tranquila que yo no me llevé nada que no fuera mío... porque así me crío mi vieja y esos fueron los ideales que dejo mi papá”.

Por último, sostiene que “el pueblo sepa que el ladrón sigue entre ustedes y en libertad .. y que va todos los domingos a misa... de seguro tu supuesto dios se debe retorcer en la cruz”.