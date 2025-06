Tal y como lo adelantó en sus redes sociales, Melody Luz contó toda la verdad detrás de su reciente separación de Alex Cannigia. La pareja duró aproximadamente tres años y tuvieron una hija llamada Venezia.

En diálogo con un móvil de Infama, la bailarina reveló que su noviazgo llegó a su fin el día que ella decidió revisarle el celular a su ex pareja, donde encontró conversaciones eliminadas con "Nicki", quien luego explicó que se trataba de Ivana Capialbi. Además, contó otras conductas que tuvo el streamer con ella que fueron desgastando la relación.

“Yo creo que me comí un poco de esa mentira que me vendió a mí y que gracias a mí le vendió al mundo que era un padre de familia, que respetaba a su familia. (…) Digo, a tu mujer no le faltas el respeto estando embarazada”, sostuvo.

“Yo entiendo que te pueden gustar otras personas, pero sentate y decímelo. Yo también estoy buenísima y puedo hacer lo que se me cante. Dame la libertad de hacerlo, ¿por qué lo haces vos solo? Pero bueno, la mayoría de los hombres no tienen los huevos de sentarse en frente de su mujer y decirle la verdad”, siguió sobre la infidelidad del hijo de Claudio Caniggia.

Sobre el rumor de que su ex pareja le habría mandado mensajes a la China Suárez, Melody respondió con toda sinceridad: “Él le escribió a todas, hasta a amigas mías, es un asco”. Además, compartió que una vez una “señora” se comunicó con ella porque, tras ir al programa que conducía en ese entonces, Alex le habría pedido una foto de sus pechos.

“A una señora que fue a su programa y yo estaba embarazada de tres meses, ¿se puede ser tan asqueroso?”, planteó.

Al momento de preguntarle si sufrió violencia de parte de él, la bailarina explicó: “Físicamente no, jamás. Psicológicamente... hubo días que le decía ‘che, no me digas esto porque me hace mal’”.

“Yo escuchaba que su mamá me trataba de ‘negrita’, y al otro día él también me decía ‘negrita, vení para acá’. A ver, me lo están diciendo de una mala manera, no es que me lo están diciendo cariñosamente, desde alguien que es de tu familia. ¿Por qué te pensás que me va a sonar gracioso que me digas así?”, detalló.

La conductora Marcela Tauro le pregunto sobre si es cierto que Alex tiene el dinero que dice tener: “Yo siempre pagué la mitad de todo”, reveló y confesó que Caniggia no le pasa plata para mantener a su hija.