Melody Luz, conocida por su fuerte carácter y franqueza, no pudo contener su enojo luego de que se filtrara la noticia del embarazo de Marisol y Martín Ku,el exparticipante de Gran Hermano.

En sus redes sociales, Melody compartió un contundente descargo, criticando duramente a los medios y, en particular, a la periodista Estefi Berardi, a quien ya había acusado en el pasado de revelar su propio embarazo sin su consentimiento.

“Y los medios lo hicieron otra vez, otro embarazo que se matan, se arrancan las cabezas, a ver quién lo dice primero, cuando en realidad la única persona que tiene la potestad de decirlo es la madre y el padre”, comenzó Melody, visiblemente molesta por la situación.

La bailarina también recordó cómo en su momento un hospital violó la confidencialidad de sus datos, filtrando información sobre su embarazo: “En mi caso, otro hospital que levanta el teléfono y dice ‘hay, ¿sabes quién vino y está embarazada?’, cuando en realidad te envían un mail diciéndote que tus datos son completamente confidenciales”.

Melody no dudó en apuntar directamente a Estefi Berardi, recordando la amarga experiencia que vivió cuando la periodista hizo pública su gestación sin su permiso. “Los periodistas que, en mi caso, me amenazaron… Berardi, porque me cae como el ort… y todavía no me la crucé. Cuando me la cruce, tengo muchas ganas de escupirle, porque perdonarla jamás”, expresó con dureza.

En su descargo, Melody también reveló cómo Berardi la presionó para confirmar la noticia, enviándole un mensaje en el que decía: “Si no me contestás este mensaje, significa que no te importa. Sé de tu embarazo”. Según la bailarina, en su desesperación, le envió un audio pidiéndole que no lo divulgara, pero la periodista no solo ignoró su solicitud, sino que también hizo público el mensaje en televisión, antes de que incluso la propia madre de Melody estuviera al tanto de la situación.

“Y ahora hacen lo mismo con Martín Ku y Marisol, que tienen que salir a contarlo cuando están en el primer trimestre, que es super delicado. ¿Por qué se siguen metiendo con esto? Hay otras cosas para contar”, continuó la bailarina, defendiendo el derecho de los padres a decidir cuándo y cómo compartir una noticia tan íntima.

Finalmente, Melody concluyó su descargo con una reflexión contundente: “Me enoja mucho, me apena y me da asco. Solo tengo una cosa para agregar a esto: todo vuelve en la vida. Miren cómo le volvió a esta mina, y encima tuvo que meter a un abogado cuando ella se ocupó de hacer lo mismo con otras personas”.

Este descargo de Melody surge en medio de la polémica generada por Martín Ku, quien, a través de sus redes, expresó su malestar por la filtración de la noticia de su embarazo. La situación revivió el debate sobre los límites del periodismo y el respeto a la privacidad de las figuras públicas, especialmente en momentos tan delicados como el inicio de un embarazo