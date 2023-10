La trama del clan Caniggia dista de la armonía, con cruces entre los integrantes de la constelación y con Mariana Nannis en el ojo de la tormenta por las recientes decisiones en desmedro de Alex. La botinera más famosa activó una guerra con su hijo.

La ex esposa de Claudio Paul Caniggia desalojó al mediático de su departamento en el lujoso, aspiracional y oneroso hotel Faena, de Puerto Madero, a los poquitos meses del nacimiento de Venezia, todo un incordio, que desató una pelea en el plano público.

En ese contexto apareció la palabra de Melody Luz, la pareja de Alex, sobre lo que piensa de su escasa sintonía con Nannis. Así, sin tapujos la bailarina explicó, en el aire de América TV, los factores que pueden tallar en Mariana para no tener ninguna relación.

En diálogo con Guido Záffora y Pampito, la ex participante del Bailando por un sueño señaló como un probable argumento su origen normal, que no se entrelaza con la parafernalia que tanto ama Mariana. “Puede que yo le caiga mal, y lo entiendo. Capaz es porque soy de San Martín y no de Mónaco”, disparó.

En esa misma línea, Luz profundizó: “Puede ser por una cuestión clasista. No lo sé. Cuando nos conocimos no hablamos mucho”. Y luego clarificó que no modificará nada para conquistar el cariño de Nannis: “Yo no voy a rogar. No voy a ser la primera nuera que le cae mal a su suegra, es una realidad”.

Y en lo que respecta a la determinación de la botinera de echarlos a Alex, su beba y a ella de la propiedad, la artista aseveró: “No son problemas que tengan que ver conmigo. Yo fui criada con mucho amor y mi familia es muy unida”.