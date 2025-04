En medio de todas las hipótesis que surgieron tras conocerse que Melody Luz y Alex Caniggia le pusieron punto final a su historia de amor, la bailarina decidió romper el silencio en su redes sociales y dar a conocer las razones por las que se separó del padre de su hija, Venezia.

“Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Yo vengo por este medio para aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí”, comenzó diciendo Melody en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Así como mi expareja ya se expresó en sus redes sociales, los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa”, agregó.

Puede interesarte

“No van a tener detalles de qué fue lo que pasó. Lo único que les puedo decir es que yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me lo merezco. Que merezco ser feliz, que merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago”, siguió.

Y cerró, contundente: “Y siempre hice cosas para mí bien que no molestaran a nadie. Así que quédense tranquilos de eso. Y solo a él le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija”.

Melody Luz: “No van a tener detalles de qué fue lo que pasó. Lo único que les puedo decir es que yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me lo merezco“.

En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la separación de Melody Luz y Alex Caniggia, en Infama aseguraron que la bailarina (que tiene a su pequeña, Venezia, con el mediático) ya estaría comenzando una nueva historia de amor con un excompañero.

Así lo dieron a conocer en Infama, el programa que conduce Marcela Tauro por América: “Melody ya está con otro. A ver, Alex dijo ‘la familia es lo primero’, que se iban a llevar bien por su hija y uno dice ‘ay, creció, qué adulto, qué maduro que está‘. Pero no nos esperábamos que ella esté con otro tan rápido”, comenzó diciendo Karina Iavícoli en vivo.

Puede interesarte

“¿Lo tenía desde antes? Es una pregunta, no una acusación. Se trata de Santiago del Azar, ex compañero del reality (El hotel de los famosos, que se transmitía por eltrece), donde ella ya se había dado unos besos en cámara”, agregó.

Y cerró, picante: “¿Se acuerdan? Que estaban subidos arriba de una mesada y se besaban. Ella después se enamora de Alex. Entonces la gente se pregunta, no nosotros, ¿estuvieron durante este tiempo cuando ella estaba con Alex o se reencontraron ahora?”.