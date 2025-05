El amor que nació en uno de los lugares más improbables de todos llegó a su fin. Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron en El Hotel de los Famosos (El Trece), allí comenzaron las primeras etapas de su relación, que concluyó luego de cuatro años y una hija en común. Sin embargo, dentro de las paredes del reality Melody conoció también a Santiago del Azar, el cocinero del programa, allí tuvieron un breve touch and go, pero finalmente ella decidió apostar por el amor de Caniggia.

Así las cosas, una vez que confirmó su separación con el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, los rumores de romance con Del Azar no tardaron en surgir. Si bien ambos habían declarado que estaban muy bien y que no querían hablar de su romance, los gestos en redes sociales se convirtieron en su forma de blanquear esta relación.

El miércoles por la noche la dupla se reunió en el restaurante que el chef tiene en Villa Devoto. En las primeras historias que compartió Santiago tan solo mostró los platos con los que deleitó a su flamante novia, todo musicalizado con canciones románticas. Aunque en uno de los videos se la puede ver a Melody sentada a su lado.

Puede interesarte

Con el lugar casi vacío, Luz bailó sensual para su nueva pareja y al verla, el chef no tardó en reaccionar. Dio vuelta la cámara del teléfono, se mordió el labio y se tapó la cara con las manos.

Ese mismo día la bailarina habló con Intrusos (América TV) y confirmó que actualmente mantiene un vínculo con el cocinero, aunque evitó definir con precisión el estado de la relación, fue clara al decir: “Estamos bien”. Además, aseguró que se siente tranquila por cómo manejó los tiempos: “Hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie”.

El primero en hablar acerca de este incipiente romance fue el propio chef, que se mostró feliz de poder acompañarla en su vida. Al aire de Mujeres Argentinas (El Trece), del Azar habló por primera vez de esta incipiente relación: “Romance no, no tengo un romance. Sí, con Melo nos estamos conociendo, en realidad nos conocimos en El Hotel hace tres años”, comenzó diciendo el cocinero.

“Ella se enamoró de Alex o tuvo una relación con Alex y después se separó”, agregó acerca de la línea de tiempo de su relación. Sobre como inició este nuevo vínculo, reveló que fue a través de las redes sociales, con un guiño 2.0 por parte de la coreógrafa: “Lo que hizo Melo fue mirarme las historias. Yo siempre veo quién me las mira y quedamos en salir a comer. La pasamos muy bien, es una hermosa mujer y nos estamos conociendo”.

Santiago agregó que, hasta el momento, no conoce a la pequeña Caniggia, pero no descartó que si la relación florece como esperan poder conocerse. Con un poco de nerviosismo respondió si estaba enamorado de Luz: “Es una hermosa mujer, creo que tiene todas las cualidades para poder enamorarme tranquilamente. La verdad es que me hace sentir cosas muy lindas”.

Puede interesarte

Como no podía ser de otra manera, le consultaron acerca de la separación con el hijo del Pájaro Caniggia, sin embargo, decidió mantenerse al margen del tema, no sin antes asegurar que no fue el tercero en discordia. “Sé que no tuve nada que ver, ellos venían mal hace rato, pero eso lo va a contar ella. No tengo ni idea”, dijo contundente.

Así la cosa, detalló cuál es su rol mientras hace el duelo de su relación anterior: “Trato de cuidarla, mimarla, sacarle sonrisas y hacerla sentir bien, que es lo único que tengo ganas de hacer”. Tal vez para sorpresa de muchos, Alexander no le envió ningún tipo de mensaje ni inició un escándalo. Vale recordar que el mediático aseguró que ambos eran libres de hacer lo que quisieran en el ámbito personal.