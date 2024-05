Melody Rakauskas, la mujer que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, habló por primera vez con los medios después de que se ordenara el procesamiento del funcionario. En una entrevista, Rakauskas compartió su experiencia, los temores que la acechan y criticó duramente al gobernador Axel Kicillof por haber asistido a un acto junto a Espinoza tras conocerse el dictamen judicial.

Melody relató cómo su vida cambió desde que comenzó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza. Según su testimonio, el intendente "ya se había autoinvitado" a su casa poco después de que ella comenzara su empleo en la Municipalidad. Espinoza habría visitado su domicilio en tres ocasiones, las cuales asegura que puede probar con grabaciones de cámaras de seguridad y registros telefónicos.

El miedo la llevó a grabar conversaciones con el intendente, especialmente después de que su ex pareja la presionara para aceptar las invitaciones de Espinoza. "Me decía que era totalmente normal, que no me iba a hacer nada," explicó Melody, describiendo una situación en la que se sentía atrapada entre dos personas con poder.

Desde que presentó la denuncia, Melody ha enfrentado intentos de desacreditarla y estigmatizarla. "Trataron de ensuciar mi imagen injustamente para justificar el abuso sexual," afirmó. Describió el ataque como "una pelea cuerpo a cuerpo" y uno de los peores momentos de su vida.

Rakauskas reveló que, después del abuso, comenzó a enviar audios cada vez que iba a la Municipalidad por miedo a no regresar a casa. En una ocasión, se encontró cara a cara con Espinoza, quien aparentemente ignoraba lo sucedido y le preguntaba cómo estaba, una experiencia que Melody describió como hablar con dos personas diferentes.

La denunciante también mencionó que han intentado persuadirla para que retire la denuncia, ofreciéndole documentos para firmar y diciéndole que sería mejor quedarse callada. A pesar del miedo a represalias, Melody decidió seguir adelante con su denuncia en representación de todas las víctimas de abuso que no se atreven a hablar.

Finalmente, Melody expresó su indignación al ver a Kicillof junto a Espinoza en un acto público: "Sentí asco. Es un gobernador. ¿Qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad?" Criticó al mandatario por respaldar a alguien acusado de abuso sexual, enfatizando que el delito no debería ser minimizado.

Rakauskas concluyó afirmando que denunciar a Espinoza le ha costado amenazas de muerte y un enorme sufrimiento, pero sigue firme en su decisión de buscar justicia.