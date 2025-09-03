Un nuevo y trágico femicidio conmocionó este martes a la localidad de Buena Nueva, en la provincia de Mendoza. El lamentable suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500 donde una mujer de 57 años fue hallada sin vida y su ex pareja quedó detenida como principal sospechoso del crimen.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Rópolo al 6.500, cuando Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue brutalmente apuñalada en la axila, lo que resultó en su fallecimiento poco después. El presunto autor del crimen es su ex pareja, Enzo Manuel Valdovino, también de 57 años, quien fue aprehendido dentro de la vivienda.

La información señala que, aproximadamente a las 15.43, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una mujer herida por arma blanca. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a la víctima tendida en la vereda con una herida punzante y solicitó asistencia médica de inmediato. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la mujer falleció poco después.

Discusión por los muebles

Según las primeras investigaciones y la propia declaración del imputado, el hombre había llegado a la vivienda para retirar muebles tras la reciente separación de la pareja. En medio de una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual el hombre tomó un cuchillo y lo utilizó para atacar a su ex pareja.

El presunto agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad en el interior de la casa, mientras vecinos del lugar intentaban atacarlo, visiblemente conmocionados por lo sucedido.

Puede interesarte

El mismo es jubilado y pensaba viajar a España en el corto plazo. En la escena del crimen, él asumió que tomó un cuchillo e hirió a su ex pareja durante un forcejeo en medio de una pelea.

En ese marco, una frase que heló la sangre de los vecinos que intentaban ayudar a la víctima: “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, expresó.