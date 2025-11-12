La zona sur de Mendoza permanece en alerta luego de que Defensa Civil confirmara la llegada de cenizas emitidas por el complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el límite con Chile. Las partículas alcanzaron la localidad de Bardas Blancas y otras zonas rurales del departamento de Malargüe, generando preocupación entre los habitantes.

El fenómeno fue favorecido por fuertes vientos en altura que trasladaron las cenizas hacia territorio argentino. Vecinos de la zona reportaron un fuerte olor a azufre, mientras que imágenes satelitales del Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas confirmaron la presencia del material en suspensión.

#Alerta El volcán Peteroa volvió a emitir una columna este martes y sus cenizas ya llegaron a Bardas Blancas. pic.twitter.com/KVdmwiRl2e — Diario InfoYA! (@diarioinfoya) November 11, 2025

Aunque el alerta técnica amarilla continúa vigente —indicando movimientos internos en el volcán—, las autoridades descartaron por el momento una erupción inminente. Sin embargo, no se descarta que la nube de cenizas alcance la ciudad de Malargüe en las próximas horas.

Desde Defensa Civil y el Hospital Regional recomiendan evitar actividades prolongadas al aire libre, proteger los ojos y usar barbijos para reducir la exposición.

El monitoreo del complejo volcánico Planchón-Peteroa continúa de forma conjunta entre los equipos de Argentina y Chile, mientras las autoridades locales se mantienen en alerta ante cualquier cambio en la actividad del macizo.