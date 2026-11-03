El cadáver de una mujer de 88 años fue encontrado por su hijo en su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza. El cuerpo presentó graves heridas causadas por su pitbull, pero está bajo análisis si el animal la mató o si la atacó después de morir.

El hijo de la víctima la halló ya sin vida en su casa de Luján de Cuyo y con marcas de haber sido agredida por el animal.

La mujer fue hallada en el interior de la vivienda, ubicada dentro del barrio de Chacras de Coria, este lunes minutos antes de las 14, cuando el hijo de la víctima volvía de trabajar.

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De acuerdo con la reconstrucción del hecho, allí se encontró con su madre muerta con múltiples heridas compatibles con la mordedura de su perro.

Al lugar arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron la muerte. Policías de la Comisaría 47 también se presentaron en la vivienda para comenzar a reconstruir los últimos momentos de la víctima.

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Esperan el resultado forense para determinar si efectivamente murió a raíz de las heridas causadas por el perro o si fue mordida luego de morir.

Para esto, efectivos de la Policía Científica de Mendoza, junto con Policía Rural y la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján de Cuyo, trabajan sobre el cuerpo para determinar la causa de su muerte.

Concretamente, se busca determinar si la mujer murió a raíz de un ataque del animal o si falleció por otro motivo, y el pitbull la atacó ya muerta.