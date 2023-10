El hecho se produjo ayer, cerca de la medianoche, en un canal de riego ubicado en calle Llosa y Carril San Pedro, de la localidad mencionada, a unos 50 kilómetros de la capital provincial, cuando hallaron el cuerpo de Elvis Rojas Cruz Rivera (34), quien tenía averiguación de paradero del 17 de octubre pasado.

De las pericias surgió que un llamado a la línea de emergencia ingreso anoche y daba cuenta de la presencia de un cuerpo en el interior de un cauce de esa localidad mendocina por lo que desplazaron un móvil policial hasta la zona denunciada.

Puede interesarte

La policía llegó y constató la presencia del cuerpo sumergido boca abajo en un sifón de un canal, en una profundidad de un metro aproximadamente, por lo que dieron intervención al cuerpo de bomberos de la localidad de San Martín quienes rescataron el cuerpo y quedó a disposición del personal de Científica.

A prima facie el cuerpo no presentó lesiones de arma blanca o de fuego, sí se halló escoriaciones por el arrastre y politraumatismo por caída, indicaron las fuentes, que no descartan ninguna hipótesis hasta no contar con los resultados de las pericias finales.

Puede interesarte

De las averiguaciones surgió que familiares de Rivera realizaron una denuncia en la fiscalía por averiguación de paradero el 17 de octubre pasado. Lleva adelante la instrucción la fiscalía de Jurisdicción, San Martín, Mendoza.