Un aviso a la Policía derivó en el secuestro de un cráneo, costillas y otras piezas que serán sometidas a peritajes forenses

La aparición de restos óseos humanos en un contenedor de residuos activó una investigación policial en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, luego de que vecinos alertaran a las autoridades durante la noche del último miércoles.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de las calles Anzorena y Aguado, donde una comisión policial verificó la presencia de material óseo dentro de un recipiente destinado a la recolección de basura. Entre los elementos encontrados había un cráneo, costillas y otros restos cuya identificación todavía no fue determinada.

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De acuerdo con lo informado, la intervención comenzó a partir de una comunicación dirigida a la Policía. El aviso informó sobre la posible presencia de restos humanos en un contenedor ubicado en ese sector de Rivadavia, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el punto señalado.

Al llegar, los primeros agentes constataron que en el interior del contenedor había distintos restos óseos. Tampoco se informó públicamente si junto con los restos había objetos, documentación o algún otro indicio que pueda aportar datos sobre su procedencia.

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Los restos serán enviados al Cuerpo Médico Forense para la realización de estudios. Los peritajes deberán establecer, entre otros aspectos, si efectivamente se trata de huesos humanos, su antigüedad, las condiciones en las que se encontraban y otros datos que puedan colaborar con la identificación.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que los restos hayan sido descartados por alguien vinculado con estudios de medicina, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por ahora, esa versión forma parte de las líneas que deberán ser verificadas mediante el análisis técnico y las diligencias que disponga la investigación.