El martes por la tarde, la ex fiscal Anabel Matilde Orozco, de 73 años, fue encontrada sin vida dentro de su propiedad en el barrio privado Dalvian, en Mendoza. La mujer tenía un golpe en la cabeza y rápidamente comenzó una investigación para descubrir cómo se produjo el hecho. En 2017 había sido destituida de su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza por un escándalo que llevó a que reciba el apodo de la “fiscal viajera”.

Lo primero que hizo la Justicia fue activar el protocolo por un posible femicidio, dado que fue hallada con un golpe en la cabeza. Sin embargo, las pericias arrojaron que la víctima murió por causas naturales: se desvaneció y la caída le provocó una lesión mortal.

Según informó el medio local Los Andes, en el lugar del hecho no se encontraron signos de violencia, ni de participación de terceros. Esto llevó a que se desestime también la hipótesis de una muerte en ocasión de robo.

“El motivo del deceso responde a causas naturales. No se evidencian pruebas que indiquen la participación de terceros en el hecho”, indicaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. El fiscal Carlos Torres quedó a cargo de la causa y está a la espera de tener todos los resultados de las pericias para decidir cómo avanza la investigación.

La funcionaria estuvo en el ojo de la tormenta entre 2016 y 2017, cuando fue destituida de su cargo por “desorden de conducta”.

En noviembre de 2016, Orozco había pedido una licencia por enfermedad, presentado un certificado médico por una lumbalgia. Lejos de quedarse haciendo reposo en su hogar, la mujer se fue de vacaciones a Florianópolis, Brasil, con sus amigas, y participó de un torneo de bridge en Potreros de los Funes, San Luis, compartiendo imágenes de todas estas aventuras en su cuenta de Facebook.

Fue suspendida de sus funciones a principio de 2017 y el Tribunal de Enjuiciamiento le redujo su salario a la mitad mientras se resolvía su situación. En octubre de ese mismo año, con 17 votos a favor y 4 en contra, fue encontrada culpable de incumplir sus deberes como funcionaria y el juez tomó la decisión de apartarla definitivamente por fraude a la administración pública.

Orozco explicó los motivos de su viaje: “depresión y angustia”, que aparecieron luego de enviudar y sufrir cáncer de mamas. “Mis amigos me dieron alegría y las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales”, explicó ante los miembros del Jury.

Además, agregó: “Yo no estaba en funciones, y el reposo para mi tratamiento no es estar tirada en una cama. Tenía un certificado desde una semana antes del viaje, que duró solo cinco días hábiles, y para días después por mi tratamiento.

“Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro, debo decir que el propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador, que soy una ‘papelonera’, que contamino el Poder Judicial. Solo espero que fallen con valentía, en contra de condicionamientos o animosidades personales”, concluyó.

Orozco hizo su declaración acompañada por el abogado Juan Day, que apuntó contra las autoridades provinciales al acusarlas de “negarle la jubilación por querer darle una paliza pública”.

Así fue como perdió su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional de Mendoza, donde tenía 25 años de antigüedad. Tras la destitución, Orozco comentó: “Me encuentro sola; mujer; enferma; sin contactos políticos ni tratos o favores que ofrecer a cambio de justicia que merezco; en instituciones dominadas por los hombres que sacan el pecho ante los medios pidiendo mi cabeza”.