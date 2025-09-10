La Paz
Mendoza: la adolescente entregó el arma y fue trasladada a un hospital
La Policía controló la situación.
La Policía de Mendoza controló la situación en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, donde la adolescente de 14 años entregó el arma de fuego a las autoridades y fue trasladada a un hospital, según supo la agencia Noticias Argentinas.
El fiscal del caso dialogó con la prensa y señaló que la niña fue derivada a un nosocomio de la zona para recibir atención médica.
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En este sentido, la funcionaria judicial afirmó que la sospechosa se encuentra en buen estado de salud y resaltó que la Policía "trabajó muy bien".
"Fue un operativo exitoso", declaró el fiscal sobre el procedimiento realizado en el colegio de La Paz.
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