La Policía de Mendoza controló la situación en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, donde la adolescente de 14 años entregó el arma de fuego a las autoridades y fue trasladada a un hospital, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El fiscal del caso dialogó con la prensa y señaló que la niña fue derivada a un nosocomio de la zona para recibir atención médica.

Puede interesarte

En este sentido, la funcionaria judicial afirmó que la sospechosa se encuentra en buen estado de salud y resaltó que la Policía "trabajó muy bien".

"Fue un operativo exitoso", declaró el fiscal sobre el procedimiento realizado en el colegio de La Paz.