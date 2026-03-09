El barrio Santa Lucía se encuentra en el departamento mendocino de General San Martín, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, una zona caracterizada por su entorno vitivinícola. Allí, en las últimas horas, Matías Elio Abrego (26), el mayor de los hijos de Adolfo y Patricia, fue asesinado cuando quiso proteger la vida de su hermano menor.

Según fuentes oficiales consultadas, Matías vio que le iban a disparar al chico de 17 años, el hijo del medio de la pareja Abrego-Zapata, y se interpuso: la bala le dio en el pecho y lo mató.

“Me dejaste solo, mi hermano, sin un compañero, sin una segunda. Todavía no caigo, hermanito, que te me fueras así tan rápido. Te llevo siempre en el corazón, mi compañero. Volá alto”, escribió en sus redes sociales el adolescente de 17 años tras el crimen de Matías. Lo acompañó con una imagen de cuando eran más chicos y se estaban riendo.

Puede interesarte

El drama sucedió este sábado poco antes de las 19.30 en el interior del barrio San Lucía. Los agentes de la comisaría 12 de la Policía de Mendoza fueron convocados a la escena del hecho, donde el hermano adolescente de la víctima les relató lo que había sucedido.

Fuentes del caso contaron que el chico dijo que “un sospechoso, sin mediar palabra, efectuó un disparo que iba dirigido hacia él”. Pero, en ese momento, Matías vio lo que sucedía y se interpuso para protegerlo.

Lo cierto es que el balazo pegó en el pecho de Matías y fue letal. Desesperados, los vecinos vieron que pasaba un plomero conocido, le hicieron señas y el hombre trasladó a ambos hermanos al hospital local Alfredo Italo Perrupato.

“La víctima ingresó con signos vitales bajos y, pese a la asistencia del personal médico, se constató su fallecimiento”, detallaron las fuentes del caso.

En la causa intervienen policías de Homicidios y la oficina fiscal de San Martín. Por lo pronto, Matías falleció producto de un balazo que le provocó “una lesión en la parte intercostal izquierda”, justo del lado del corazón.

Puede interesarte

Fuentes del caso dijeron que la primera versión de los hechos aludía a que la víctima se encontraba en la vereda, frente a su domicilio, cuando fue abordado por un grupo. De todos esos hombres, uno sobresalía: un tal “Lolo”.

En ese contexto, comenzó una riña y, aún no había pasado el momento de máxima tensión, el hermano adolescente de Matías salió de su casa: allí fue cuando vio que había una pelea y que otro hombre le dispara. Y allí fue cuando cayó herido el mayor de los hermanos.

El homicida escapó del lugar y es intensamente buscado.