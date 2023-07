Las víctimas volvían de la escuela en bicicleta cuando fueron embestidas desde atrás por el vehículo que conducía un jubilado de 72 años.

Una mujer de 37 años y su hija de 9 murieron en la tarde de este lunes luego de ser atropelladas por una camioneta en el departamento mendocino de San Martín, unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza.

El trágico accidente de tránsito ocurrió pasadas las 18, cuando las víctimas circulaban en una bicicleta por Lateral Norte de la ruta 7, a la altura del barrio El Nevado. Allí fue donde recibieron el impacto de un Jeep Gladiator 1000.

La mujer, identificada por la policía como Zulma Virginia Milla, había ido a buscar a la escuela Ítalo Acerbis a su hija Luz Elena Milla Leyes y, cuando regresaban, fueron atropelladas a unos pocos metros de establecimiento educativo por un vehículo que manejaba Domingo Marino Soto Bizaguirre, un jubilado de 72 años.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y constató la muerte de las víctimas.

Las pruebas indican que no hubo ninguna maniobra evasiva para intentar esquivarlas. Según testimonios tomados por medios de comunicación locales, el hombre que manejaba la camioneta posiblemente no las vio, al ser encandilado por el sol. Sin embargo, personas que venían detrás de la camioneta afirmaron que los rayos solares ya no molestaban a esa hora y que había buena visibilidad.

“Es un hecho trágico. Tenemos dos testigos, que están declarando y dieron datos interesantes. Por ejemplo, un joven en una moto, que venía en el mismo sentido que la camioneta, explicó que el hombre ningún momento intentó esquivar la bicicleta y que a esa hora el sol no encandilaba”, indicó el fiscal Oscar Sívori.

Por su parte, el conductor del vehículo fue trasladado a la Comisaría 12° para afrontar los trámites correspondientes. Luego fue derivado a un hospital para que le hagan las pruebas de sangre, para determinar si estaba bajo el consumo de alcohol o alguna sustancia ilegal. Se espera que la Justicia defina su situación procesal.