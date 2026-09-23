Un automovilista se salió de su trayectoria durante una competencia en Lavalle, impactó contra las gradas e hirió a cuatro personas, una de ellas fue Morena González, quien murió dos días después, producto de las lesiones que sufrió.

Un automovilista que participaba de una competencia de picadas en la localidad de Lavalle, en la provincia de Mendoza, perdió el control de su vehículo, impactó contra las gradas e hirió a varios espectadores, entre ellos a una joven de 18 años que murió este martes tras permanecer internada dos días producto del accidente.

La fatídica escena que derivó en la muerte de la adolescente, identificada como Morena González, ocurrió el domingo a la tarde en el predio situado en el distrito de Jocolí Viejo, durante el evento organizado por "Picadas Lavalle".

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Por causas que aún se desconocen, el conductor de un Chevrolet 400 se salió de su trayectoria apenas inició una prueba, impactó con las tribunas y alcanzó a varias personas que seguían la carrera. El momento quedó grabado desde distintos ángulos, tanto por las cámaras que hacían la transmisión de la competencia, como por los celulares del público

Como consecuencia del incidente, cuatro personas sufrieron lesiones, dos de ellas de gravedad, según se supo en ese momento. En el lugar, señala Mendoza Post, había dos ambulancias que trasladaron a los heridos al Hospital Sícoli.

Un auto chocó contra la grada en las Picadas de Lavalle y dejó 4 heridos pic.twitter.com/OWVz2a4ryo — Mendoza Post (@MendozaPost) September 21, 2026

Una de las situaciones más complicadas fue la de González, quien sufrió un politraumatismo grave y fue derivada al Hospital Central de Mendoza. Allí ingresó a terapia intensiva, "con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado". Ante la gravedad, su familia había pedido una cadena de oración.

Pese a la atención, Morena no resistió. De acuerdo con el mismo medio, el cuadro de la chica abarcaba "lesiones craneofaciales y cerebrales, además de una contusión pulmonar bilateral y traumatismo de abdomen".

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Tras la intervención de las autoridades policiales de la comisaría 17° de Lavalle, el caso está a cargo de la fiscal Gisell Lana, quien avanza en la recolección de pruebas para establecer las responsabilidades y determinar los motivos del accidente.

En ese contexto, el automovilista que conducía el Chevrolet fue sometido a un examen toxicológico, que finalmente dio negativo. El resultado se conoció casi en paralelo a la confirmación de la muerte de la joven.