Un testigo filmó con su celular la brutal golpiza. El chico está internado en la Clínica de Cuyo. Ocurrió durante la madrugada de este domingo en Mendoza.

Un video, que fue grabado con un celular, muestra que el adolescente estaba tirado en el piso inmovilizado por dos guardias que lo golpeaban. Todo sucedió a la vista de varios testigos en un estacionamiento privado, en la entrada al salón Desert Gala, en Chacras de Coria.

La familia de Matías Brizuela -la víctima- contó que había participado del evento con su DNI, pero al salir junto a sus amigos notó que había dejado su campera en el sector de guardarropas, identificado con el número 038. Con la intención de retirarla, pidió autorización a uno de los patovicas para entrar.

Puede interesarte

En ese momento, otro integrante del personal de seguridad lo atacó sin motivo: lo golpeó, lo asfixió y lo dejó inconsciente, según dejaron constancia en la denuncia. El adolescente se desvaneció y fue trasladado por sus padres de urgencia a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado.

Video | Brutal golpiza en Mendoza: un adolescente de 16 años fue golpeado y asfixiado por patovicas en el ingreso a un salón de fiestas en Chacras de Coria. pic.twitter.com/S6CBdBNAok — verónica ojeda (@verojedaP) August 24, 2025

“Mi hijo es un chico inocente, que le intentó explicar que solo buscaba su campera. Ya habíamos pedido un auto para volver a casa”, reclamó la familia en un comunicado.

Puede interesarte

A su vez, agregó: “Lo que hicieron es deplorable e inaceptable. Esa persona es una miseria como ser humano, y el salón Desert es responsable en un 100% de lo que pasó”. Hasta el momento, ni la administración de Desert Eventos ni los organizadores de la fiesta emitieron un comunicado.