El hallazgo de un cráneo y un fémur, entre otros restos óseos, se produjo a metros de la ruta Provincial 180. La Policía Científica trabajará con antropólogos y hará rastrillajes a pie pero también con drones.

Un misterioso hallazgo se produjo este lunes por la tarde en la localidad mendocina El Nihuil, en San Rafael, cuando una pareja salió a caminar y encontró restos óseos humanos que estaban semienterrados en un cañadón.

El hecho se produjo alrededor de las 17 horas a unos 600 metros de la ruta provincial 180, a la altura del kilómetro 16. Allí, el hombre de 60 años -que estaba acompañado por su pareja- alertó a las autoridades de la subcomisaria Rama Caída.

A la escena, acudieron efectivos policiales junto a la fiscal Florencia Vera, quienes a simple vista pudieron observar lo que parecía ser parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla, según informó el diario Los Andes.

Poco después, llegaron agentes de la Policía Científica y en un principio sospecharon que los restos eran humanos. Por este motivo, la zona quedó resguardada para la intervención de personal de Paleontología con la colaboración del ayudante fiscal Javier Serrat.

A su vez, intervino un equipo de antropólogos, ya que cerca del lugar donde se produjo el hallazgo se encontró un celular sin tarjeta SIM ni la memoria. Todavía no pudo determinarse si este elemento tiene relación con los restos hallados. También se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, con el objetivo de comprobar si hay o no más hallazgos de interés.

La causa quedó caratulada como “averiguación de muerte”. Los investigadores aún tratan de identificar a la víctima y las circunstancias de su fallecimiento.