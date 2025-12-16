Un joven borracho se arrojó de un andamio en una obra en construcción en Mendoza y tuvo que ser rescatado este domingo por la noche.

Según informó Sitio Andino, el episodio se produjo cuando el joven comenzó a generar disturbios en las inmediaciones del bulevar de la avenida Irigoyen.

La situación se tornó alarmante cuando el joven trepó a los andamios del edificio, alcanzando una altura de hasta 35 metros, y se arrojó hacia un techo ubicado a unos metros más abajo.

Ante ese escenario, los efectivos montaron un operativo de rescate en altura y ascendieron por la estructura de la obra.

Tras varios minutos de tensión, lograron sujetarlo y bajarlo de manera controlada, maniobra que quedó registrada en las imágenes.

De acuerdo con información policial, los efectivos que llegaron al lugar subieron al techo y encontraron al joven tendido sobre la chapa, boca abajo.

Al advertir la presencia de los uniformados, intentó descender en reiteradas oportunidades por sus propios medios, pero fue retenido debido a su estado de ebriedad hasta el arribo de los bomberos.

Según informó InfoYa, el operativo de rescate estuvo a cargo de una mujer bombero, quien ascendió en la batea de una grúa de trabajo, tal como se observa en el video difundido.

Finalmente, el joven fue esposado y trasladado al hospital Schestakow para su asistencia médica y la realización del examen toxicológico.