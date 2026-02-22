La madre del joven, que se encontraba en el lugar, aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza cuando ya estaba tendido en el piso.

Un adolescente de 17 años fue víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. El joven permanece internado en un hospital local con graves lesiones.

El violento episodio ocurrió este sábado a la madrugada, en un local bailable ubicado entre Avenida Balloffett y Braña. Por razones que son materia de investigación, un conflicto que inició dentro del establecimiento, se trasladó a la vía pública y escaló hasta las piñas.

Según relató la madre del adolescente, dos personas atacaron brutalmente al joven mientras este estaba tendido en el suelo. La mujer aseguró que uno de los agresores lo golpeó con una baldosa en la cabeza.

A este dato se sumó un llamado al 911, donde un testigo alertó que en el ataque, participaron un grupo de hombres y mujeres. De acuerdo a lo que informaron, personal policial arribó al lugar luego del aviso, pero los involucrados ya se habían dispersado.

En ese momento, la madre del adolescente lo trasladó de urgencia en un auto particular al Hospital Schestakow. Según el diagnóstico, la víctima llegó al centro de salud con heridas cortantes en el cuero cabelludo y un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo cual permanece internado.

Las autoridades policiales dejaron constancia de que tanto el joven como su madre habrían presentado un aparente estado de ebriedad cuando fueron asistidos.

La Justicia ya habría identificado a un hombre mayor de edad, como uno de los principales autores de la agresión. Sin embargo, la fiscalía dispuso la citación formal de la madre del adolescente, para que radique la denuncia correspondiente y poder avanzar con las detenciones e investigación.