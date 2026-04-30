La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva en plena calle, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias.

Un hombre de 33 años permanece internado bajo cuidados médicos en el Hospital Schestakow tras haber sido apuñalado en el barrio El Molino, una de las zonas más densamente pobladas de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

Según informó la Policía de San Rafael, el hombre declaró que se encontraba transitando el complejo habitacional de El Molino cuando fue sorprendido por un individuo en la prolongación de El Libertador, una calle conocida del sector. La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Mendoza Today, a pesar de la gravedad de la herida, el afectado logró desplazarse hasta el Centro de Salud del Barrio El Molino, donde recibió las primeras atenciones médicas. Los profesionales constataron una lesión punzante en el omóplato derecho. Poco después, efectivos policiales arribaron al centro sanitario para recabar información sobre el hecho, pero la víctima decidió no aportar detalles relevantes sobre la identidad del agresor ni las circunstancias exactas del ataque.

El hombre se negó a radicar la denuncia formal, limitando el avance de la investigación. No obstante, ante la complejidad del cuadro clínico —ya que el paciente presentaba síntomas compatibles con neumotórax producto de la herida cortante—, los médicos determinaron su inmediato traslado al Hospital Schestakow, donde permanece internado y bajo observación.

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Actualmente, la víctima recibe asistencia especializada y su estado es reservado, a la espera de nuevas evaluaciones clínicas.

La policía local destacó que la víctima cuenta con un extenso prontuario policial, lo que añade complejidad a la investigación sobre el origen del ataque. Pese a la negativa del herido de colaborar con detalles sobre el agresor o los motivos del incidente, las autoridades creen que el hecho podría estar vinculado a una pelea reciente en la vía pública en la que habría participado el propio afectado.