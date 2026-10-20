La víctima fue identificada como Facundo Gastón Aguirre. En el auto también iba un chico de 23 años, que resultó herido y permanece internado.

Dos jóvenes intentaron escapar de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol en la ciudad de Mendoza. El conductor murió y su acompañante resultó herido.

El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este lunes, en la intersección de las calles San Juan y Don Bosco, en la capital provincial. La víctima fatal fue identificada como Facundo Gastón Aguirre, de 21 años.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que un Chevrolet Corsa rojo dobla para incorporarse a la calle Morón. Allí, un móvil de control de tránsito se pone a la par con las sirenas encendidas.

En lugar de detenerse, el conductor aceleró. El móvil intentó sobrepasarlo y colocarse delante, pero el Corsa, que primero amagó con frenar, finalmente lo esquivó y dobló para tomar la calle San Juan. Segundos después, chocó de frente contra un árbol.

Como consecuencia del impacto, Aguirre murió en el lugar. Su acompañante, Emmanuel Villouta, sufrió diversas heridas y fue trasladado al Hospital Central, donde permanece internado.

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Andrés Villouta, padre de Emmanuel, dio detalles sobre las horas previas al accidente. Según contó, su hijo había ido en moto hasta la casa de su amigo, ubicada en Carrodilla, y desde allí ambos salieron en el Chevrolet Corsa.

De acuerdo con las declaraciones del hombre citadas por Mendoza Online, Emmanuel viajaba como acompañante, estaba dormido y llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del choque. El padre del joven de 23 años también indicó que su hijo se encuentra estable, aunque todavía deben hacerle estudios médicos para determinar con mayor precisión su estado de salud.