La mujer que se había sometido a un estudio de fondo de ojos en Mendoza, tomó por error un ascensor que estaba fuera de servicio y cayó dos pisos por el hueco murió en las últimas horas.

El accidente había ocurrido en la tarde del miércoles, en el principal centro médico estatal de la provincia. De acuerdo con la información policial, la víctima identificada como Susana Montón (59) había concurrido sola a una consulta oftalmológica que requiere de un acompañante porque el paciente pierde visión.

La mujer estaba en el primer piso del hospital Central, en el sector de oftalmología, donde se realizó un fondo de ojo como parte de un tratamiento.

Una vez finalizado el estudio, la paciente salió del consultorio y se dirigió hasta donde se ubican los ascensores, abrió la puerta, dio un paso para subirse y no alcanzó a ver que no estaba allí. La mujer cayó dos pisos por el hueco del ascensor hasta el subsuelo.

De acuerdo con las pericias, los primeros que fueron a asistirla es el personal del área oftalmológica, advertidos por otros pacientes. Los médicos que llegaron a socorrerla, le diagnosticaron fractura de cráneo y politraumatismos varios.

La gravedad de las heridas, obligaron a ingresar al quirófano a la mujer para someterla a una cirugía. Luego, fue derivada a terapia intensiva, donde permaneció en observación. Falleció este jueves murió a causa de las heridas.

"No tengo palabras, me siento muy mal, el miércoles fue a hacerse un fondo de ojos, estaba muy bien, y ahora me salen con esto, no entiendo, me la dejaron sola y me la tiraron con los pies por delante", dijo esta mañana Rodrigo Montón, sobrino de la mujer fallecida.

Este viernes, la directora Mariana Pezzutti iba a realizar una conferencia de prensa. Por su parte, las autoridades indicaron en un comunicado que se abrió una investigación para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades sobre lo ocurrido.