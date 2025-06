Un macabro hallazgo ocurrió en el departamento de Tupungato este fin de semana, cuando una mujer dio aviso al 911 tras encontrar restos óseos en un lote del barrio Sierras del Plata, ubicado en el distrito de Cordón del Plata.

Todo se descubrió este sábado cerca de las 3, mientras realizaba tareas de limpieza en un terreno de su propiedad.

Según informaron fuentes del caso, la denunciante —B.C., de 30 años— manifestó que se encontraba removiendo la tierra con una pala cuando advirtió lo que parecía ser un cráneo fragmentado con apariencia humana.

Al continuar la excavación, y a una profundidad de aproximadamente 45 centímetros, encontró nuevos restos óseos.

La mujer, aseguró a los policías que vive en ese terreno desde hace diez años. El lugar fue inmediatamente cercado para preservar la escena, mientras se activó el protocolo correspondiente.

Poco después arribó al sitio el ayudante fiscal de turno, quien dispuso la intervención de la Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental de Tupungato (UID) y el Cuerpo de Canes. Las actuaciones se iniciaron bajo la carátula de “averiguación hallazgo de restos óseos”.

De acuerdo con lo trascendido, hasta el momento no ha sido posible identificar los restos ni determinar cuánto tiempo llevaban en el lugar. En el terreno no se observaron otros elementos a simple vista que permitieran aportar datos adicionales. No obstante, se realizarán peritajes complementarios para establecer la procedencia y antigüedad del hallazgo.

Fuentes policiales indicaron que los restos fueron hallados durante una excavación manual y que el cráneo estaba a simple vista, parcialmente cubierto por tierra removida. El trabajo forense se concentrará ahora en el análisis antropológico y genético, aunque no trascendieron plazos estimados.

Las autoridades informaron que durante la jornada de hoy, se han “recepcionado las primeras testimoniales” y mañana va a trabajar el equipo de antropología forense en el lugar y espera los cotejos de ADN de los restos óseos.