Una niña murió este lunes en la localidad de Guaymallén, Mendoza, luego de que una motocicleta colisionara contra la vivienda donde se encontraba y provocara el derrumbe de la estructura. El hecho ocurrió pasadas las 15 horas en el asentamiento Lihue.

Según informaron las autoridades, el accidente comenzó cuando una motocicleta conducida por un hombre de 28 años, acompañado por su pareja, circulaba por la intersección de las calles Virgen de las Nieves y Colón. El conductor perdió el control del rodado tras haber sido impactado previamente por un vehículo particular y terminó estrellándose contra el muro perimetral de la casa, construida con ladrillos y adobe.

El impacto provocó que la estructura colapsara sobre la menor de tres años. Familiares y vecinos la auxiliaron de inmediato y la trasladaron por sus propios medios al Hospital Humberto Notti, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Puede interesarte

El motociclista fue hospitalizado inicialmente en el Hospital Dr. Ávalos y luego derivado al Hospital Regional debido a la gravedad de sus lesiones. Tras el accidente, algunas personas intentaron agredir al conductor, por lo que intervino la Policía y quedó aprehendido a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén.

En el lugar trabajó Policía Científica realizando pericias, y la fiscalía continúa investigando las circunstancias del hecho, incluyendo la posible intervención de un segundo vehículo.