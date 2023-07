Los fans de la música de Argentina están de enhorabuena. Big One, uno de sus productores más conocidos, ha traído una nueva entrega de sus sesiones de Crossovers. Esta vez se trata de la tercera y sucesora de la colaboración con Ke Personajes y FMK, Un Finde.

Rusherking y Ulises Bueno son los protagonistas del Crossover #3 del productor, Mentiras, uniendo así sus respectivos estilos musicales. Por un lado están los sonidos urbanos que caracterizan al integrante de Los Del Espacio y, por otro, los ritmos del cuarteto argentino que defiende Ulises en sus lanzamientos.

La fusión de estos dos estilos musicales ha generado una auténtica revolución en redes. De hecho, la confirmación de los dos artistas protagonistas ha dejado a todos sorprendidos después de que uno de ellos, Rusherking, asegurase que no se trataba de él. "Les tenía que mentir. El tema se llama Mentiras. En mi cabeza era un re buen chiste", dice el argentino en una de las últimas publicaciones del productor en Instagram. De hecho, en la letra de la canción dejan muy claro a la persona de la que están enamorados que los rumores sobre que están con otra son "fake news" y que ellos solo tienen ojos para ella.

La canción llega, además, acompañada de un videoclip en el que Rusher y Ulises interpretan el tema frente a un micrófono a los lados de Big One, que se deja llevar por las teclas de una mesa de mezclas. El escenario elegido ha sido una gigantesca nave que parece estar situada en un polígono. La estructura utilizada para este videoclip es similar a la del resto, ya que Big One sigue el patrón de convertirse en el centro de la imagen y acompañarse de los dos artistas de cada tema situados en los laterales.

En tan solo unas horas, Mentiras está a punto de alcanzar el medio millón de reproducciones, por lo que estamos convencidos de que la cifra no dejará de subir. Y tú, ¿ya has escuchado Mentiras? ¿Qué te ha parecido el Crossover #3 de Big One? ¿Quiénes crees que protagonizarán el siguiente?