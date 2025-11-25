La historia entre Wanda Nara y Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena en MasterChef Celebrity (Telefe), aunque esta vez en un tono completamente distendido. Entre risas, complicidades y chicanas, la expareja recordó en vivo cómo fue la primera noche en la que se conocieron, un episodio que data de mediados de los años 2000 y que quedó grabado en la memoria de ambos, aunque no necesariamente con los mismos detalles.

Todo comenzó cuando Ariel Pucheta, el cantante de Ráfaga invitado a la gala de beneficios, saludó a la conductora del ciclo culinario, y la sorprendió con un comentario que desató el caos divertido del estudio: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”, dijo, en referencia a un histórico boliche que marcó una época. Solo hizo falta mencionar ese nombre para que Maxi, que estaba cocinando en su isla, reaccionara de inmediato: “¡Saltó la ficha, saltó la ficha!”, gritó entre carcajadas, consciente de que la conversación iba a ir hacia un terreno picante.

La animadora, entre divertida y avergonzada, se escondió detrás de la escenografía para no dar demasiados detalles y evitar el momento incómodo. Pero el exfutbolista de River Plate y el FC Barcelona recogió el guante y, pícaro, aclaró: “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”, aunque rápidamente advirtió que prefería no expandirse. “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”, lanzó, generando risas de los jurados y del resto de los participantes. El tono cómplice entre ambos dejó en claro que, más allá del pasado, existe un vínculo cordial y con mucha química.

El cantante de cumbia, que fue testigo de aquella época, intervino para sumar su propia anécdota: “Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual”, dijo, provocando todavía más carcajadas entre los presentes. Maxi, por su parte, no lo desmintió, al contrario: “Estaba todas las noches en la bailanta…”, reconoció sin culpa, recordando su época como una joven promesa del deporte.

La gala tenía un condimento especial: cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke. Y a Maxi le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa”, de Ráfaga. El exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó directamente a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar. La presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar: “A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado.

Maxi López le cantó Mentirosa de Ráfaga a Wanda Nara en Masterchef Celebrity 😂? pic.twitter.com/hH0ir3R0QB — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) November 25, 2025

El clima de humor se mantuvo cuando llegó el momento de que Maxi presentara su plato. En plena devolución, Damián Betular lo elogió con entusiasmo: “Estás a un nivel de sabores extraordinario. Ponete un restaurante”. La empresaria aprovechó para lanzar otra chicana compartida: “Fuimos socios de un restaurante vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos”, bromeó, generando un comentario cómplice del jurado y de su ex.

A casi dos décadas de aquel primer encuentro, el ida y vuelta entre el exmatrimonio sigue generando fascinación entre los espectadores. Lejos de la tensión y los escándalos que marcaron su relación, hoy ambos muestran una dinámica mucho más relajada, cómplice y madura. Comparten tres hijos adolescentes, mantienen un vínculo cordial y sus actuales parejas conviven sin conflictos, a diferencia de los años más turbulentos.

En MasterChef Celebrity, entre chicanas, anécdotas y canciones, dejaron en claro que el tiempo acomodó las cosas: ahora pueden reírse de ese pasado que alguna vez ocupó todas las tapas. Eso sí, como bromeó Maxi, no sin picardía, hay partes de aquella historia que es “mejor dejar en silencio” para seguir preservando la paz.