Tomás Dente volvió a hablar sobre las internas familiares y destrozó a Fer Dente en un nuevo capítulo que enciende cada vez más la polémica entre ellos.

Durante una emisión en Entrometidos en la tele (Net TV), el conductor se refirió a una supuesta convocatoria televisiva que habría recibido Fernando y expresó su molestar por hablar sobre las intimidades en la familia: "Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cabo a rabo, en la revista, en su momento. Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá, sin el consentimiento del resto de los hermanos que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo".

"Amén que exageró, que hizo una hipérbole de la realidad, que cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción, porque sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba. Y este tipo, que es Fernando Dente, que aparte anda diciendo barbaridades de mí, porque yo me entero de todo, anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba, barbaridades", detalló.

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Además de negar esas fuertes acusaciones, lo describió como "cuentista y fabulador" a su hermano y contó que Fernando habría intentado impedir que consiga un trabajo en la televisión. "El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire, y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente, y le pidió a las autoridades de ese canal, que a mí no me contrataran", relató.

"Y lo digo porque a mí me llega todo. Y como yo no les miento, y les cuento quién soy realmente, les voy a decir a todos que no le crean, porque es una persona que es capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista. Yo las cosas me las gané solo. Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera en su momento una obra de teatro", agregó.

Por otra parte, aseguró que "su hermano cambia el discurso cuando está frente a las cámaras" y lanzó: "Y ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Nada más lejos, señores. Nada más lejos. Es una mentira absoluta. Pero me deshice en amor por mi hermano, porque cuando mis papás se separaban y no teníamos un mango, yo laburaba hasta las doce de la noche, todos los días, y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada".

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También remarcó el vínculo que tuvo con él durante su infancia y afirmó: "Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'. Y cuando yo, tres años después, me quedé sin trabajo, y él eclosionó, yo no tenía para comer, y el tipo no fue capaz jamás de decirme: 'Tomá, hermano, te doy plata, que no te falte comida'".

"Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta", sentenció Tomás Dente sobre Fer Dente.