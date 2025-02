Mientras estaba de vacaciones en la ciudad de Miami, Mercedes Sarrabayrouse sufrió un accidente que terminó con una fractura de cadera. La hija de Susana Giménez fue operada de urgencia el 12 de febrero en la ciudad de Estados Unidos, donde se le puso una prótesis. Tres días después, recibió el alta y regresó a Buenos Aires junto a su madre. Pero en las últimas horas volvió a ser internada y su salud preocupa a sus seres queridos.

Según pudo saber Teleshow, Mecha ingresó ayer cerca de las 23.30 en el sanatorio Mater Dei, ubicado a pocas cuadras de su domicilio de Barrio Parque. Según pudo saber este medio, al parecer Mecha está con un fuerte dolor, fruto de la cirugía, lo que sumado a las altas temperaturas y la reciente intervención llevaron a Giménez tomó la decisión de internarla. Durante todo este proceso está acompañada por Alejandro Druetto, traumatólogo y el médico de confianza de la familia.

Susana y su hija regresaron al país el 17 de febrero y la icónica conducta se mostró preocupada por la salud de su hija. En diálogo con Puro Show (El Trece), la presentadora describió el estado de salud de su hija y lo difícil que fue la experiencia en el exterior. “Estoy más o menos, ella está muy molesta porque está operada. Por suerte durmió todo el viaje, está con muchos calmantes. Fue un momento horrible, que te pase algo así afuera… la verdad horrible”, confesó con gesto serio.

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse (RS Fotos)

Acto seguido, dio más especificaciones de lo que sucedió hace apenas unos días. “Mercedes tuvo una caída en el garaje de casa”. Según relató la conductora, su hija no vio un escalón y terminó en el suelo de manera violenta. “Se cayó. Se cayó muy mal, no vio el escaloncito del garaje, yo creí que se había matado, impresionante”, relató. El golpe fue severo y provocó una fractura de cadera con desplazamiento, según aclaró la conductora. No era la primera vez que atravesaba un problema de salud en la zona, pero en esta oportunidad el diagnóstico fue más grave. “La otra vez no fue fractura, ahora sí, y encima hubo desplazamiento”, aseguró.

No es menor recordar que a mediados del año 2024, Mecha tuvo que someterse a una operación de cadera y en aquella oportunidad fue atendida en el Sanatorio Otamendi. Estas operaciones se deben a que tiene un diagnóstico de artrosis.